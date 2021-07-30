【港元定存】中小行連續兩周加港元存息 終極硬撼銀債

▲ 南商連續兩周加港元定存息，一年期最新報0.7厘。

轉眼間又到7月煞科周，月結在即，適逢港滙於黑色星期一（7月26日）大跌市而轉弱，難怪本周罕現一面倒加港元定存息的銀行遠較減息的多，為下半年來首見，共有3間中小行鬥加，僅一間削減存息。專家預計，隨着銀債於8月10日向長者退款，料業界將陸續加息，冀力吸逾百億向隅閒資。

先說全周加息者，南商及信銀國際提高短中長息，大新 （02356） 則上調3個月短存。反觀，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank），則全面降低3個月或以上存息。

正因4行調整息率，本周的半年及1年定存高息榜呈大執位。長息方面，天星鮮有削定存0.05厘，新息率報0.65厘，遂失落冠軍寶座，滑落至第2位。惟1年期仍現雙冠王，因南商微升0.05厘、至0.7厘，跟由工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）看齊，令該中資行晉升一哥。

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至於6個月期方面，勇於搶存的南商連續兩周加息，半年調升0.1厘、至0.75厘，續高踞亞軍，僅次於集友及建行亞洲的0.8厘。

1個月拆息今天（30日）由跌轉升，報0.08厘，反映銀行資金成本的3個月拆息則為0.14厘。華僑銀行經濟師謝棟銘料，1個月及3個月拆息將分別在0.05厘及0.1厘有支持，主因下半年IPO料仍踴躍，但本港流動性充裕，港息將落後於聯儲局的加息步伐，遂料拆息持續保持於約10年低位。

此外，有中資行另闢戰線，招商永隆新推「自訂定存到期日」港幣定期存款服務，由本周二（27日）起，可讓客戶按自己的財務需要自行決定定存到期日，靈活自主。客戶只要登入「招商永隆銀行一點通」手機 App或網上銀行服務，敘造定存，即可自選7天至365天作存款，入場費低至1萬元起，自主靈活理財同時亦可兼享定存息，魚與熊掌，兩者兼得。

招商永隆銀行零售銀行業務總監林淑芬表示，望針對有財務需要人士，可更彈性自主理財，例如銀行借貸客可每月自行設定存款到期日於貸款還款日前，讓客戶享有定存息之餘，亦可如期歸還貸款本金及利息，冀以定存利息抵銷部分貸款利息開支，盡享「財富管理 一點即通」的理財優勢。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源