【利財筆記】林本利：恒指7月未翻身 今年不升反跌

筆者個人股票投資組合約有七成是收息（3%至4%），三成是每年走幾轉，趁每年股市出現波幅，高沽低再吸，再加上選股勝於恒指，希望可以平均每年跑贏恒指7%至10%。過去10年，甚至20年，筆者這簡單的投資方法都能達標。

筆者早前蒐集過去20年（2001年至2020年）世界各主要市場的數據，對比一下每年各月份的指數表現，以及全年的表現，作為日後入市參考之用。比較各個指數表現或回報時，只計算指數升幅，不計算股息。

筆者把過去20年分為兩個時段，由2001年至2010年，以及2011年至2020年。第一個時段，恒指和上證指數表現相對美股、日股和歐洲股市為佳，平均每年回報和平均每月回報均較高。這個時段，美股經歷千禧年科網泡沫爆破，2001年「911」恐襲，2008年金融海嘯，平均每年回報只得2%左右。日股平均每年或每月回報更不濟，差不多是零回報。

值得一提的是由2001年至2010年這10年間，恒指平均每年回報為9.2%，是以數學平均計算，即把每年的變幅加起來再除以10，這數學平均計算的結果遠遠高於幾何平均計算的結果。這10年恒指錄得每年9.2%平均回報，主因是2003年、2007年及2009年升幅顯著，推高了平均回報。

若以幾何平均方法計算，即由2000年12月底恒指收報15095點，至2010年12月底恒指收報23035點，只考慮起始和終結的數字，不理會中間每年波幅，10年間恒指其實只上升52.6%，平均每年升幅不過4.3%而已。

近十年中港股市遠遜美股

至於第二個時段（2011年至2020年），恒指和上證指數的表現則遠遠差於美股、日股和德國股市，只較英國股市為佳。自從2008年9月金融海嘯席捲全球後，各國央行推出量化寬鬆貨幣政策，目的是要推高股市，日本央行更不惜入市購買股票ETF。英國則由於脫歐，影響國內經濟，股市平均每年升幅只得1%左右，跟之前10年差不多。知道過去20年各地股市的表現後，投資者應懂得選擇投資在哪些地區。

至於各主要指數的每月走勢，大致跟恒指相若。每年1月至3月多數會有下跌的月份，投資者可以把握機會趁低入市。4月多數升，5月及6月是否「五窮六絕」則不一致。7月多數升，8月又多數跌；9月反覆不定，但最後一季（10月至12月）又多數升，明顯有粉飾櫥窗情況。投資者可參考過去20年全球股市各月份的走勢，製定「高沽低吸」的入市策略。

至於今年恒指表現，頭4個月跟過去20年的走勢相若，1月和2月大升，升上31000點，3月回落至27000點水平，4月回升。5月不窮，微升1.5%；6月微跌1.1%。但自6月起，有心人藉着美團（03690）及阿里巴巴（09988）獲恒指公司調高權重，兩股權重由合共10%調高至超過15%，把恒指推升至6月27日的29394點，之後便「散水」，恒指大幅回落，今年不升反跌。

今年6月，又有阿里巴巴大户把3,000多億元市值股票由美國搬來香港，準備沽貨套現，令阿里股價急插。恒指公司因應阿里在港第二上市的流通量增加，在7月19日把阿里佔恒指權重由上限7.33%調高至10%以上，加大恒指跌幅。今年7月港股無法翻身，恒指公司計算恒指的方法確實「應記一功」！