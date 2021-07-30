【周未好去處】荃灣廣場聯同Glico Fun舉辦夏日 樂『脆』遊 設5大專區+10大日系主題打卡場景

今個暑假，荃灣廣場將展出以「固力果」為主題的遊樂園，設置5大專區、10個「巨大化」日系打卡場景，部分更加入AR技術，令各位朋友和固力果一齊度過夏季。

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今次展覽將最具代表的百力滋、Pocky、Cream Collon等零食變成10個「巨大化」日系打卡場景，當中最矚目的打卡位必定是「奔FUN POCKY 動感拍照館」，將各位入場人士變成固力果跑跑人。另外，現場還有Cream Collon甜心激流滑梯，脆漿透過AR效果蜂湧而出不斷向下流，讓各位可以坐在滑梯上來一個甜蜜激流之旅。

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巨大版PRETZ百力滋不單止是打卡位，亦是壓幣機，設有2款期間限定金幣，最後在廣場的L1樓層設置期間限定店，由荃灣廣場聯同一田超市設置了固力果Pop-up store，為你帶來限定固力果產品，當中更有日本人氣熱賣的《固力果夏威夷果仁牛油味曲奇》以《固力果牛奶味魔法百力滋餅乾條》等，配搭不同口味的百力滋一起食，各位POCKY和PRETZ迷絕對不能錯過！，讓各位掃走自己最喜愛的零食！

另外，The Point by SHKP會員憑指定積分及場內消費，即可換領期間限定 Cream Collon購物袋乙份，精美又實用！

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責任編輯：潘曉豐