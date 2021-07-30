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【異動股】樂享互動發盈喜 將回購不多於一成股份 今早曾升近7%

股樓投資 19:31 2021/07/30

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樂享互動（06988）發盈喜，預期截至6月底為止上半年的股東應佔溢利按年增長不少於50%。受消息帶動，樂享互動一度升近7%，午後升幅收窄至約4%，收報2.9元，成交4245萬元。

【券商點睇】國內玻璃價格持續向上 龍頭業績有睇頭  詳情請看[下一頁]

集團指，業績增長主要因短視頻平台商業化加快，而且有利於集團的電商產品營銷業務快速增；集團的客戶及移動新媒體內容發布者數目持續提升，有助集團旗下平台的撮合匹配效率進一步提升；隨業務規模壯大，智能分析及演算法的精準度提升。

另外，集團公布按早前股東大會通過的股東決議，公司董事獲授權回購不超過公司於2021年6月30日已發行股份總數10%之股份。公司董事會認馮，現時集團股價未能充分反映其相關價值。

【下半年部署】大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股  詳情請看[下一頁]

同場加映：【孫子市法】中央派出定心丸 港股調整浪已完?

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撰文 : 趙家盈

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