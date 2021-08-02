明年全球經濟增長或趨緩　股市波動風險料將升溫

進入2021年下半年，經濟增速仍然強勁，但是貨幣及財政政策支持力度較疫情危機時期漸減。支持股市造好的利好因素或已見頂，股票後市或會更為波動，投資者宜審慎調整股債配置，應對可能出現的市況轉變。

貨幣政策逐步調整

在增長放緩、通脹由近期高位回落以及美國聯儲局逐漸計劃縮減資產購買規模等因素下，較長期利率受壓，而短期利率可能開始反映緊縮政策，導致孳息率曲線趨平。雖然環球貨幣政策總體仍然利好，但預計各國央行將繼續逐步收緊政策，面臨通脹升溫的新興市場尤甚。新冠疫情、通脹攀升、央行政策失誤、加稅、更趨嚴格的監管環境及對地緣政治風險升溫的憂慮將是影響環球市場前景的主要風險。

環球股市波動或將升溫

截至今年6月底，MSCI 綜合世界指數代表的環球股市的回報率接近 12%（以美元計算），顯示或已經渡過疫情最嚴重的時期。不過，隨著支持全球經濟增長反彈的利好趨勢逐漸消退，未來股市或難以延續急升步伐。另外，低息環境下高企的估值、企業成本的上升，以及明年企業盈利增長料將放緩都會成為股市的阻力。

多元資產配置傾向債券及現金

相對債券和現金，我們維持股票略低的比重，因股票經風險調整後回報潛力較低，且較受刺激政策撤出、利率波動加劇、通脹高企及潛在加稅措施的影響。但是，由於被壓抑的需求持續釋放，故經濟增長雖放緩但依然可觀，我們相信股票仍具一定吸引力。股票方面，我們繼續看好價值主導型股票、美國小型股、及新興市場股，因其可受惠於經濟增長及全球經濟活動重啟。

固定收益方面，我們持續偏好存續期較短、收益率較高及對通脹較敏感的資產類別，包括高收益債券、浮息貸款以及短期抗通脹債券，但在最近幾月調低了對後者的增持部署。

歐洲長期經濟增長仍欠動力

市場近期亦關注歐洲增長前景及央行政策變化。歐盟復甦基金推出高達 8,000 億歐元的額外財政刺激措施，展現出團結跡象，但隨著成員國在縮減疫情期間實施的貨幣政策方面申明立場，各方再次劃清界線。

有國家元首包括意大利總理德拉吉警告，過早採取緊縮政策可能會引發另一個類似全球金融危機後長達十年的復甦。由於歐洲經濟增長已經落後於美國和中國，過早轉向緊縮政策或會妨礙該地區邁向可持續增長。