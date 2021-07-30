「黑寡婦」告迪士尼違約 串流平台上架電影損收益

深受歡迎的漫威電影早前上映《黑寡婦》的獨立電影，甫上畫便大受熱捧。主演史嘉莉祖安遜周四卻入稟法院，控告迪士尼違約，將《黑寡婦》上架自家串流平台，導致其收入受損。

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史嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）代表律師周四（29日）入稟，控告迪士尼（Disney）違約。史嘉莉祖安遜一方指出，其當事人拍攝電影的部分收入取決於票房表現，指控迪士尼決定把《黑寡婦》上架自家串流平台Disney+，導致電影次周票房驟減，影響其收益，因而提出訴訟。有指，史嘉莉祖安遜損失的收入高達5,000萬美元（約3.89億港元）

據悉，史嘉莉祖安遜的代表律師早於2019年聯繫迪士尼，就電影多平台上映的發行策略表達憂慮。雙方其後多番交涉，嘗試更動合約細節可惜無果。迪士尼今年3月時宣布，耗資2億美元拍攝的《黑寡婦》在院線上映時，亦會在自家串流平台以30美元價格，供用戶租看，在上映首周的周末，租看費用會上升至60美元。

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迪士尼發表聲明反擊，批評訴訟對雙方沒有好處，強調今次大家對簿公堂讓人傷感，亦對史嘉莉祖安遜一方忽視新冠疫情對電影的衝擊而感到憂慮。

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作為史嘉莉祖安遜扮演漫威角色黑寡婦的最後一套電影，亦是角色第一套獨立電影，電影未上映已備受關注。新冠疫情下，《黑寡婦》電影延至今年才上映。

《黑寡婦》上映後一如預期，首周在美國錄得8,000萬美元（約6.224億港元）。然而，電影次周的票房大減，下跌足有67%。至今，《黑寡婦》全球票房為3.19億美元（約248.2億港元），是漫威系列其中一部最低票房電影。

責任編輯：吳漢培