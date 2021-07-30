【打疫苗有獎抽】信和再推大禮 若9月底達500萬人接種疫苗 多送一個凱滙千萬單位抽獎

為鼓勵市民接種疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團早前已送出觀塘凱滙逾千萬一房單位，作為疫苗抽獎活動的大獎。有見香港運動員於東京奧運會付出無比努力，信和集團與華人置業指出，若於2021年9月30日或之前全港有500萬名香港居民完成接種最少一劑疫苗，將送出另一間位於香港的凱滙一房住宅單位進行第二輪抽獎，該單位樓面面積約468平方呎，價值約1,200萬元。

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信和表示，以上抽獎活動至今已獲逾183萬名香港居民登記。凡於2021年9月30 日或之前已年滿18歲並在香港完成接種至少一劑新冠疫苗的香港永久居民均符合抽獎資格。較早前已登記參加第一輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記，至於只完成接種一劑疫苗的人士可於2021年9月2 日上午9時正至2021年9月30 日下午5時30分期間登記參加第二輪抽獎。



黃廷方慈善基金董事黃永光先生表示：「全賴社會各界同心協力，以及政府積極推動疫苗接種計劃不遺餘力，香港疫苗接種率穩步上升，成績令人鼓舞。社區疫苗接種是控制疫情，並讓社會回復常態的主要及有效方法，所以目前最重要是香港社會團結一致，齊心抗疫。截至7月29日晚上八時正，全港有超過316萬巿民已完成接種第一劑疫苗，我呼籲各位已接種疫苗的人士，鼓勵他們的家人和朋友團結起來，為保護我們的社區出一分力，至於尚未接種疫苗的人士亦請先諮詢專業健康建議。」

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第一輪抽獎活動將於2021年9月1 日下午5時30分截止登記，距離登記截止日期尚有一個月，已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民可把握機會登記參加，而尚未接種疫苗的人士亦可於這段時間預約接種新冠疫苗，參加抽獎贏取21份豐富獎品。

第一輪抽獎活動的得獎者將於2021年9月8日由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統隨機抽出，得獎結果將於同日在抽獎網站公布。

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記者：陳詠妍