【樓市現象】上水獨立屋劈價逾「3球」沽　9年帳面蝕近180萬

二手市場再錄蝕讓成交，利嘉閣林偉明說，上水歌賦嶺紅楓徑雙號屋，實用面積約1,315方呎，三房套間隔，望內園景，原開價1,800萬元放盤，及至近日終以1,488萬元易手，累減價312萬元，即約17%，實用呎價約11,316元。

據了解，原業主於2012年2月，以約1,666.2萬元購入上述單位，持貨至今約9年，現轉手蝕約178.2萬元，物業期內貶值10.7%。

林偉明續說，歌賦嶺本月暫錄3宗二手成交個案，屋苑現時有約75個放盤提供，最低入場價由1,500萬元起。

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