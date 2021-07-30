【東京奧運】東奧5,000枚獎牌　621萬部廢舊電子設備提煉而成

▲ 日本利用民眾丟棄的電子金屬如手機、相機等，經過特殊的鎔鑄技術後，提煉成今屆5,000枚奧運獎牌。

隨著科技發展，出現大量電子廢物，日益嚴重的電子垃圾污染已經直接或間接危害到我們的生存環境。而本屆奧運主辦國日本就決定，利用民眾丟棄的電子金屬如手機、相機等，經過特殊的鎔鑄技術後，提煉成今屆5,000枚奧運獎牌。

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從2017年開始，日本奧委會就從1,300個教育機構以及2,100個電子零售店舖著手，放置了7千座黃色捐贈箱，讓民眾丟棄廢舊的電子金屬，如手機、相機、遊戲手掣等，最後回收了621萬部的廢棄電子產品，共收集了78,985噸廢棄金屬，經過鎔鑄技術提煉出32公斤的黃金、3,500公斤的白銀和2,200公斤的銅，來打造今年的金牌、銀牌和銅牌。

事實上，電子垃圾的問題向來都引來外界關注。鑑於科技快速發展，電子廠商經常推出新產品吸客，助長了電子垃圾。而聯合國最新統計顯示，2019年全球電子垃圾總量5360萬噸，以5年增加21%的速度增長，預估2030年將達到7400萬噸，2050年更將達到1.2億噸。因此是次以3R（Reduce減量、Reuse重用、RECYCLE回收）為目標的東奧，就成功將環保永續理念融入到比賽當中。

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責任編輯：曾曉汶