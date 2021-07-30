▲ 【東京奧運】「鄧謝配」失落獎牌仍創歷來最佳成績 恒基向二人送出125萬元獎金

香港運動員在東京奧運創出多項佳績，有「鄧謝配」之稱的港隊代表，鄧俊文及謝映雪今早出戰羽毛球混雙賽事，雖然不敵日本失落銅牌，但二人在關鍵時刻仍逐分追近日本，以第四名完成今屆羽毛球混雙賽事，創下香港羽毛球隊歷來最佳成績。恒基地產 （00012） 宣布，向「鄧謝配」二人送出合共125萬元獎金。

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恒基地產最新表示，感激運動員們的付出和努力，雖然鄧俊文及謝映雪失落獎牌、最後得第四名，但仍為他們感到自豪，期待二人將來在其他運動賽事，繼續努力爭勝。恒基同時宣布，將向鄧俊文及謝映雪送出合共125萬元獎金。

根據最新新一輪獎金，恒基至今向奧運中國香港隊送出的獎金總額已超過1,300萬元。

當中，在男子個人花劍項目奪得金牌的張家朗獨得500萬元獎金、連取2面銀牌的泳手何詩蓓獲得2筆合共500萬元的獎金、取得乒乓球混雙第五名的黃鎮廷 及杜凱琹以及江旻憓等女子團體重劍隊成員，各可獲得62.5萬元獎金。

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