【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信

▲ 日本有旅遊公司看準旅客久未訪日，而舉辦「虛擬日本旅行團」。（法新社圖片）

東京奧運掀起熱潮，視日本為「家鄉」的香港人自然更加渴望返鄉下。日本有旅遊公司看準旅客久未訪日，而舉辦「虛擬日本旅行團」，每小時約141港元，參加者更可以遙距購物。

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據外電報道，日本旅遊公司Tokyo Localized舉行1小時的「虛擬日本旅行團」。只需2000日圓，「旅客」即可以安在家中便可以遊走淺草街頭，再訪旅遊名勝雷門寺、淺草花屋敷、「淺草Hoppy通」 等。虛擬旅行團由Tokyo Localized創辦人Dai Miyamoto領團，旅客可以信用卡付款購物，再由他購物及寄送至客人手中。

除此之外，參加者又可以在「Japan Online Tour」要求東京以外的其他旅行目的地，每小時150美元，額外附加交通費。創辦人Kazue Kaneko透露，有一位喜歡京都的顧客，故旅行團帶他到那裡「虛擬旅行」，購買哥斯拉雕像、抹茶等，再把產品運送到其於洛杉磯的家中。

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責任編輯：葉泳珊

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