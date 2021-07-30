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【樓市現象】股市波動睇見就怕　香島業主劈價250萬賣樓套現　4年帳面蝕近兩球

股樓投資 15:43 2021/07/30

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雖然樓價破頂在即，但市場仍錄蝕讓成交。 美聯物業李聖智說，由於股票市場大幅波動，個別業主劈價出售物業套現，而該行剛促筲箕灣香島一個逾千呎單位成交，原業主劈價250萬元賣樓，4年帳面蝕約198.5萬元。 

代理續稱，香島1座中層C室單位，實用面積1,017平方呎，為三房套房連儲物室間隔，方正實用，並連露台，望山景，為交吉放盤，原開價約2,150萬元，但隨股市反覆波動，加上買家具誠意，故劈價約250萬元出售，終以1,900萬元易手，實用呎價約18,682元。 

資料顯示，原業主於2017年3月以約2,098.5萬元購入上述物業，持貨4年，現帳面蝕約198.5萬元，物業期內貶值近一成。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 香島 美聯物業 筲箕灣

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