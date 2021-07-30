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【新冠疫苗】拜登呼籲全國派錢谷針 可動用聯邦撥款

環球社會熱點 15:26 2021/07/30

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紐約市為鼓勵民眾接種新冠疫苗，宣布向每位接種新冠疫苗人士派100美元（約780港元）。美國總統拜登呼籲全國各地仿效派錢「谷針」的做法，更稱各州可動用聯邦政府撥出的援助資金來派錢。

【新冠疫苗】拜登要求聯邦僱員打針 否則戴口罩工作 【下一頁】

【新冠疫苗】紐約市派錢谷針 打針即享780元現金奬賞 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）在今年初的「美國救援計劃」（American Rescue Plan）中，提出向各州政府提供共3,500億美元（約2.73萬億港元）援助。

拜登周四（29日）讚揚派錢可有效推動更多美國人接種疫苗，更建議各地可運用聯邦政府援助來派錢。拜登提出這項建議前，美國財政部已率先開綠燈，宣布容許地區政府動用3,500億美元的援助派錢「谷針」。

拜登承認現時派錢「谷針」，早已接種疫苗的民眾難免會感到不公平。但拜登強調如派錢有效果政府就理應推行，因為只要鼓勵更多的人接種疫苗就有望對抗疫情，屆時所有人都能獲益。

【新冠疫苗】福音派基督徒最唔想打針 佔美四分一人口 【下一頁】

但未知各地政府會否響應拜登呼籲，將援助用於派錢「谷針」。部分州已動用款項來填補醫療系統開支及支付醫護人員薪金，而加州早前更直接向居民派錢。

而且3,500億美元的援助當中，尚有約2,000億美元（約1.56萬億港元）未動用。有國會議員更打算重新規劃未動用款項的用途，改為撥款資助1.2萬億美元（約9.36萬億港元）基建方案。

責任編輯：鄭錦玲

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