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【蘋果洩密】蘋果再次警告爆料者　勿誤導手機殼配件商

科技 15:26 2021/07/30

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近日蘋果又向中國爆料者發出警告，指爆料者傳播錯誤產品尺寸，導致手機配件商生產錯誤尺寸的iPhone手機保護殼，損害消費者、手機配件商與蘋果本身的利益。

蘋果（Apple）早前就曾委託律師事務所發函，指內地爆料者Kang披露蘋果未曾公布的事項，要求他刪除所有相關爆料。近日蘋果又向中國爆料者發出警告，指爆料者傳播錯誤產品尺寸，導致手機配件商生產錯誤尺寸的iPhone手機保護殼，損害消費者、手機配件商與蘋果本身的利益。

【芯片荒】 蘋果稱iPhone面臨供應鏈瓶頸　芯片短缺延續至2022年

【蘋果業績】蘋果財報揭Android轉會用戶增　iPhone 12升級潮強勁

據外國媒體Vice指，蘋果近日發出警告信函，指有內地網路爆料帳號外洩未經證實的資訊。由於每年iPhone發布會前，有不少手機配件商會透過某些渠道購買模型機，以及根據網上爆料者透露的資訊生產手機配件，方便在iPhone發布會前能生產大量配件。惟鑑於網上充滿虛假資訊，配件商所生產的手機保護殼，將會不兼容於新產品當中。

蘋果在中國所聘請的律師也在警告信中表示，從過去的情況可以得知，在發布會前揭露的產品資訊，是具有一定潛在商業價值的，因此相關洩密情況將會損害消費者、手機配件商與蘋果的利益。

【蘋果新品】傳新款iPad mini將採用8.3吋超窄邊框　 或會移除Home鍵

責任編輯：曾曉汶

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