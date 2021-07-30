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【室內設計】地台設計太單調乏味？　三大方法令地台「一物多用」

理財智慧 17:36 2021/07/30

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香港地少人多，樓價高昂，很多戶主會構思不同儲物方式以盡用單位空間，常見做法包括配合窗台位置特製家具、以牆櫃增加收納空間，或加設儲物地台。地台設計涉及位置和物料，還有一些小竅門可令地台不會過於死板，一物多用，本文將為讀者逐一介紹。

增設地台的價錢視乎選料及五金，一般為每平方呎300元至400元，費用包含安裝收口服務。儲物地台梯級通常以8吋為一級，所以總高度多為8吋的倍數，最常見是16吋的2級地台，地台床一般不會少於此高度。此外，地台物料普遍採用穩固的細芯夾板，而非蔗渣板。另外，地台門板最好加購油壓緩衝門鉸，減低夾到手指的機會。

在家中增設地台，要因應樓底高度作調節，以免因地台過高而造成壓迫感。身高最高的家人站上地台後，頭頂與天花應有最少50厘米距離。

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責任編輯：黎淑雯

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