【職場熱話】20出頭老闆常責備逾40歲叔叔 網民嘆「輩份放到職場就乜都唔係」

「世代差異」是造成職場矛盾的主要原因，年輕人在職場上擔任管理層，但作為年長的下屬應如何自處？有網民於網上討論區發文，指四十多歲的叔叔當做錯小小事情的時候，經常被二十多歲的老闆責備，樓主慨嘆：「當輩份一放到職場，就甚麼都不是。」

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【職場熱話】老闆當眾訓斥員工 要求員到門口罰站 網民:可以報勞工處 【下一頁】

此帖文一出，引來網民回應，他們認為樓主一定沒有在香港打工，不論輩份、年紀在職場上是沒有優勢，「世界從來很現實，無能耐、幫不到公司，和不付出心機跟上世界，一定會被淘汰。」、「是誰出糧，是誰有權責備別人。」、「老男人很喜歡搞事情、挑撥離間，如果不責備他，他們一定沒有辦法搞這麼多小動作出來。」、「當你升至中高管理層都是年輕人時，年長的自然非常受氣和排擠」。

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責任編輯：陳頌潔