【周未好去處】探索風靡全球Pixar動畫工作室 幕後製作過程大曝光

各位迪士尼粉絲準備好了嗎？風靡全球的彼思動畫（PIXAR）登陸至香港枓學館，在7月30至12月1日期間，舉辦名為彼思動畫的科學秘密（The Science Behind PIXAR）的專題展覽，當中劃分了8個區域和展出50組展品，由建構模型、布景與攝影以至成像製作等，並加入互動元素，和入場人士一齊探索Pixar動畫工作室鮮為人知的一面。

是次展覽由康樂及文化事務署主辦，香港科學館籌劃，波士頓科學博物館和彼思動畫製作室共同策劃製作，並獲華特迪士尼（香港）有限公司全力支持；由Pixar員工透過影片解說每組展品的製作過程和幕後花絮，以聲畫導航方式帶領觀眾逐一欣賞。

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因疫情的關係，所有參觀此展覽人士必須透過網上預約系統，預約入場時間。預約系統將於7月29日下午2時開始接受登記，可供預約當天起未來七天之入場時段；成功預約者需於參觀當日到科學館，向職員出示確認電郵上的二維碼，並在票務處即場購買門票或博物館通行證。博物館通行證持有人亦需透過網上系統預約，並向職員出示二維碼方可進場。

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《彼思動畫的科學秘密》展覽詳情：

日期：2021年7月30日至12月1日

時間：星期一、二、三及五：上午10時至晚上7時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上9時

逢星期四（公眾假期除外）休館

地點：尖沙咀東部科學館道2號香港科學館

*以官方資料作準

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撰文：潘曉豐

攝影：王嘉昌