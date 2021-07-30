【東京奧運】叫中東車手做「駱駝騎手」 德國單車教練被停職

周三（28日）舉行東京奧運單車男子公路計時賽中，一名德國單車教練被拍攝到向車手傳達訊息時，使用涉及種族歧視的言辭，更在直播中播放。相關影片惹起關注，國際單車聯盟紀律委員會宣布暫停莫斯特一切職務。據悉，莫斯特已被送回德國。

教練東京奧運陣前扯衫掌摑 柔道女將：係我要求 【下一頁】

德國選手阿恩特（Nikias Arndt）比賽途中稍作休息時，教練莫斯特（Patrick Moster）用德文於補充站兩次大叫「追上駱駝騎手」，鼓勵阿恩特追趕非洲厄利垂亞（Eritrean）、阿爾及利亞（Algeria）、伊朗及難民選手隊運動員。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關影片引來外界關注，莫斯特言論被指涉及種族歧視。國際單車聯盟（UCI）周四發表聲明宣布，由於莫斯特言論不當，紀律委員會決定暫停其一切職務。UCI指，紀律委員審查事件後認為，莫斯特言論帶有歧視成分。

東京奧運田徑掀戰幔 逆天長腿德國女跑手登場（多圖） 【下一頁】

UCI強調，聯盟譴責所有形式的種族歧視言論及行為，會努力確保單車運動界完整、多元及平等特性。據悉， 莫斯特周四早上已被德國奧委會從東京送回德國。阿恩特其後在社交媒體表示，對事件感到震驚，認為相關言論不能被接受，百分百認同包容、尊重及公平等普世價值。

事件其中一位主角﹑阿爾及利亞車手拉加（Azzedine Lagab）在Twitter回應，指奧運沒有騎駱駝比賽，因而他是來參加單車賽事。

責任編輯：李俊儀