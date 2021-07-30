【內銀股】內銀股偏軟、中行股息率逼9厘　摩通削信行目標價睇4.1元

▲ 摩根大通將中信銀行目標價由4.3元降至4.1元，維持「中性」評級。

港股反彈一日後再急挫，多隻科網股繼續是跌市重災區，舊經濟股同樣未能倖免。重磅的內銀股普遍向下，其中工行 （01398） 及建行 （00939） 同創超過1個月低。招行 （03968） 亦挫近4%。摩根大通近日又下調信行 （00998） 目標價至4.1元。

4隻屬成份股的內銀股普遍偏軟，截至下午2時45分，跌幅介乎0.4%至0.9%不等，其中以工行跌幅較顯著，最新報4.31元近全日低位，跌0.92%；建行最新報5.39元，午後低見5.34元的逾1個月低。中行 （03988） 則無起跌。

向來以高息見稱的內銀股，在股價走低下，股息率相對愈升愈有。以四大內銀中，現價的預期股息率各有7.6厘至8.9厘，其中以股價較落後的中行預期股息率最高達8.87厘。

招行最新報58.9元，跌2.25元或3.7%，成交7.6億元。

至於被摩通削目標價的信行，最新報3.46元，跌2.3%。摩通周四（29日）發報告調整對信行的預測，將今、明及2023年的盈利預測分別上調0.2%、下調1.1%及下調3.8%，因而將目標價由4.3元降至4.1元，維持「中性」評級。

摩通解釋，同意信行的影子銀行風險下降、不良資產有所改善，而且零售銀行業務都有改善，但考慮到內地收緊對理財產品的監管政策，或威脅到其服務費收入。

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