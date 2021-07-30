  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (五) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股】內銀股偏軟、中行股息率逼9厘　摩通削信行目標價睇4.1元

股市 14:57 2021/07/30

分享：

摩根大通將中信銀行目標價由4.3元降至4.1元，維持「中性」評級。

港股反彈一日後再急挫，多隻科網股繼續是跌市重災區，舊經濟股同樣未能倖免。重磅的內銀股普遍向下，其中工行 （01398） 及建行 （00939） 同創超過1個月低。招行 （03968） 亦挫近4%。摩根大通近日又下調信行 （00998） 目標價至4.1元。

4隻屬成份股的內銀股普遍偏軟，截至下午2時45分，跌幅介乎0.4%至0.9%不等，其中以工行跌幅較顯著，最新報4.31元近全日低位，跌0.92%；建行最新報5.39元，午後低見5.34元的逾1個月低。中行 （03988） 則無起跌。

向來以高息見稱的內銀股，在股價走低下，股息率相對愈升愈有。以四大內銀中，現價的預期股息率各有7.6厘至8.9厘，其中以股價較落後的中行預期股息率最高達8.87厘。

招行最新報58.9元，跌2.25元或3.7%，成交7.6億元。

至於被摩通削目標價的信行，最新報3.46元，跌2.3%。摩通周四（29日）發報告調整對信行的預測，將今、明及2023年的盈利預測分別上調0.2%、下調1.1%及下調3.8%，因而將目標價由4.3元降至4.1元，維持「中性」評級。

摩通解釋，同意信行的影子銀行風險下降、不良資產有所改善，而且零售銀行業務都有改善，但考慮到內地收緊對理財產品的監管政策，或威脅到其服務費收入。

相關文章：

【大行報告】內地監管嚇怕投資者？　高盛：近期客戶常提「不可投資」、降境外中資股評級

【大行報告】物管股大瀉普遍跌一成　大摩降行業評級、住建部要求整改物管公司不良行為

【大行報告】高盛看好本港地產股前景　料兩發展商有機會增派息、一公司更有可能派特別息

國有內銀股 中小內銀股 目標價 港股 經濟 銀行

上一篇文章

【中電信回A】A股發行獲批　中電信調低A股發行規模　

下一篇文章

【監管跌市】科網股、教育股再大跌　大行相繼調低中國股市評級、法巴資管只留ATM持股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
【美股期貨】亞馬遜收入差過預期盤後跌7%　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【美股期貨】亞馬遜收入差過預期盤後跌7%　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位
【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位