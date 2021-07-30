▲ 【監管跌市】科網股、教育股再大跌 大行相繼調低中國股市評級、法巴資管只留ATM持股

內地連番監管互聯網、教育行業，觸發本周初恐慌市下跌，中證監召國際投行高層解釋政策方向後，令科技股和教育股於周四明顯反彈。不過，從高盛、法巴等投行從宏觀層面調低中國股市評級後，周五再度大幅回調。

騰訊 （00700） 午市早段最多跌5.5%，低見465元，最新報476.6元。美團 （03690） 最多跌逾1成，見204.6元，最新報213.4元。阿里巴巴 （09988） 曾跌6%，見185.6元，最新報187.9元。「ATM」即市成交已逾260億元。

校外培訓類教育股方面，思考樂教育 （01769） 再跌18%、新東方 （09901） 再跌9%、新東方在綫 （01797） 跌9.8%。

高盛劉勁津團隊最新下調中國境外股市評級，由增持降至中性，反映高盛認為內地監管措施觸發中資股自2018年以來最猛烈的拋售，而監管周期未改，並列出個別高風險行業包括媒體、生物製藥、消費性服務、零售和物流等。

高盛：近期客戶常提及中資股「不可投資」，可見【下一頁】

法巴最新也下調中國評級，由「增持」下調至「中性」，法巴亞太區股票研究主管Manishi Raychaudhuri稱，投資者情緒依然審頃，相信內地監管改變持續，因當局的目標相當宏大，繼而尋找較低政策風險的行業，如半導體、再生能源、電動車，有關避險需求也令內地A股表現，較香港或美國上市的中資股穩定。

法巴資產管理亞洲股票主管陳志凱於發表給投資者的文件稱，法巴亞洲（日本以外）股票的組合中，在中國科技行業只持有阿里巴巴、騰訊、美團3家公司，但最新已將騰訊的倉位由「增持」改回至「中性」，也輕微「減持」美團待反壟斷調查出爐，而自螞蟻集團重新定位為金融控股公司後，該行維持「增持」阿里巴巴。

法巴資管表示，即使相信監管行動未完，但大部分負面消息已經反映價內，暫時會抱「觀望等待」態度。

在教育行業，法巴資管表示，已清倉原有的好未來（美：TAL）持股。

內地針對校外培訓機構監管力度超出預計 對沖基金損失多少？​可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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