【電子消費券優惠】香港仔中心推「盛夏食買層層賞」 消費滿300元即送50元商戶現金券 提供多重優惠

5000元電子消費券將於8月1日派發，不少商場都推出消費優惠，而香港仔中心亦推出「盛夏食買層層賞」消費優惠。只要以電子貨幣消費滿300元，即送指定食肆及零售商戶現金券。另外，市民若以八達通即日單一消費滿指定金額，即加送多一張50元指定食肆或零售商戶現金券。

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在8月1日至29日期間，每逢星期六、日，於香港仔中心最多兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿300元，即可獲50元指定食肆商戶現金券。而使用電子貨幣消費滿600元，更可獲100元指定食肆商戶現金券及50元指定零售商戶現金券。現金券數量有限，先到先得，換完即止。

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另外，香港仔中心更與八達通合作，市民只要在推廣期內以八達通即日單一消費滿600元，即可額外獲得一張50元指定商戶現金券，多買多賞。香港仔中心亦推出多一項額外獎賞，若市民手持今年7月1日至8月29日期間之海洋公園實體或電子版入場門票，可額外獲贈一張50元指定食肆或零售商戶現金券。

「盛夏食買層層賞」活動詳情：

日期：8月1日至8月29日(逢星期六及日)

時間：中午12時至晚上8時

地點：香港仔中心二期地下換領站

參加方法：推廣期內，於香港仔中心最多兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿指定金額，可於消費當日換領指定商戶現金券。現金券數量有限，先到先得，換完即止。

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責任編輯：羅浩濂