【東京奧運】印度女選手舉重摘銀　可享終生免費Pizza和電影票

2020東京奧運會進行得如火如荼，港隊運動員表現出免，也令市民振奮之餘，也有商家為運動員提供獎金或是其他優惠，以作支持；在印度，則有連鎖餐廳為得獎運動員提供終生免費Pizza。

據《路透社》報道，印度舉重選手Mirabai Chanu在女子舉重49公斤級決賽摘銀，屬印度選手在今屆奧運的第一面獎牌。Mirabai Chanu奪牌消息公布後，Pizza連鎖店達—「Domino's」承諾，Mirabai Chanu可終生享用免費Pizza；而連鎖影院INOX則提供終生免費電影票，即Mirabai Chanu可不用付錢便能看電影，除此之外，即使未有獲獎的奧運選手，也可免費觀影一年。

據媒體報道，印度政府為鼓勵運動代表可在今屆爭取好成績，當局亦公布有關獎金計劃，當中個人賽金牌得主可獲6,000萬印度盧比（約至626萬港元）。

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責任編輯：黎淑雯