【東京奧運】教練陣前扯衫掌摑 柔道女將：係我要求

東京奧運賽情緊湊,而周二(27日)的一場女子柔道賽事卻上演一場插曲。德國柔道女將Martyna Trajdos臨上場前與教練交流,卻突然遭教練扯衫掌摑,令網民觀眾大感震驚。但Trajdos事後解釋,是她主動要求教練這樣做。

32歲的Trajdos在周二的女子63公斤級賽事中,與19歲的匈牙利選手厄兹巴什(Szofi Özbas)對壘。Trajdos臨上場前,教練普薩(Claudiu Pusa)一直跟隨在她身後。但Trajdos轉身時,普薩突然放下袋,雙手扯住她的柔道服大力搖晃她,更左右開弓掌摑了Trajdos兩巴掌。

而Trajdos並無展露出驚愕的表情,反而向教練點頭致意,然後就轉身上場比賽。不少觀眾網民都不明白,教練為何要出手扯衫掌摑Trajdos。

Trajdos事後解釋:

是我主動要求教練這樣做,請不要責怪他。我要這樣才能喚起鬥志。

(This is what I asked my coach to do so please don’t blame him. I need this before my fights to be awake.)