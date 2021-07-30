【東京奧運】教練陣前扯衫掌摑 柔道女將：係我要求

▲ 德國柔道女將Martyna Trajdos於東京奧運賽場上，突然遭教練扯衫掌摑。

東京奧運賽情緊湊，而周二（27日）的一場女子柔道賽事卻上演一場插曲。德國柔道女將Martyna Trajdos臨上場前與教練交流，卻突然遭教練扯衫掌摑，令網民觀眾大感震驚。但Trajdos事後解釋，是她主動要求教練這樣做。

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32歲的Trajdos在周二的女子63公斤級賽事中，與19歲的匈牙利選手厄兹巴什（Szofi Özbas）對壘。Trajdos臨上場前，教練普薩（Claudiu Pusa）一直跟隨在她身後。但Trajdos轉身時，普薩突然放下袋，雙手扯住她的柔道服大力搖晃她，更左右開弓掌摑了Trajdos兩巴掌。

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而Trajdos並無展露出驚愕的表情，反而向教練點頭致意，然後就轉身上場比賽。不少觀眾網民都不明白，教練為何要出手扯衫掌摑Trajdos。

Trajdos事後解釋：

是我主動要求教練這樣做，請不要責怪他。我要這樣才能喚起鬥志。 （This is what I asked my coach to do so please don’t blame him. I need this before my fights to be awake.）

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Trajdos雖然成功燃起鬥志，最終仍然敗給對手厄兹巴什，僅獲第17名的成績無緣晉身決賽。她更在社交媒體上自嘲，笑言「看來（教練）打得未夠大力。」（Looks like this was not hard enough.）

責任編輯：鄭錦玲