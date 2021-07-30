【遙距辦公】方便上班族溝通　Amazon智能電視機頂盒支援雙向Zoom視像通話

▲ Amazon旗下的第二代Fire TV Cube 智能電視機頂盒可支援雙向Zoom視像通話。(Amazon官方照片)

電子商務企業亞馬遜（Amazon）近期致力推出方便上班族在家工作（WFH）的產品，以配合疫情所需。Amazon日前更宣布，旗下的第二代Fire TV Cube 智能電視機頂盒， 可支援雙向Zoom視像通話，讓說用戶可以直接在電視上主持視像通話。

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Amazon指，用戶需要下載Fire TV中的Zoom應用程式，以及使用到適用於Fire TV的網路攝像鏡頭。為了獲得更好視訊的體驗，該企建議用戶設置1080p解像度，60-90度視場（FOV）的攝影鏡頭，並把其放置於距離電視約 180至300厘米的位置。

啟動Fire TV Cube後，用戶可以使用 Alexa語音助理，下達語音命令：「Alexa，加入我的Zoom會議。」然後語音助理會詢問用戶會議ID和密碼，他們可使用語音或遙控器輸入資料並展開視像通話。

惟該功能目前僅適用於第二代Amazon Fire TV Cube，並不適用於2018年由該企所發布的原始型號。

事實上，該企早於去年為其配備Alexa語音助理的Echo Show系列智能屏幕產品，添加視像通話功能。允許用戶在無須綁定手提電腦或手機等裝置的情況下，也可透過家中的智能屏幕進行線上會議。而是次引入新功能，將方便用戶在更大屏幕之上進行會議。

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責任編輯：陳泳如