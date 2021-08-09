【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪凱滙抽獎單位樓層間隔座向曝光　與首輪抽獎單位有何分別？（圖集）

▲ 【打疫苗抽凱滙】信和華置有條件再送凱滙抽獎 間隔座向曝光、與前一疫苗抽獎單位有何分別？

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 7月底宣佈，擬再多送一個觀塘凱滙一房單位作疫苗抽獎第二輪的終極大獎，但設下「9月底500萬港人接種首針」條件。信和華置能否再送出凱滙一房單位仍有未知數，但據信和華置提供資料，最新納入疫苗抽獎的凱滙一房單位間隔、方向已有端倪。

信和華置表示，第二輪抽獎的凱滙單位約468平方呎，價值約1200萬元。根據凱滙售樓說明書，凱滙第1期、第2期中，只有第2期第5座的K號單位面積為「468呎」。

信和於8月公布，送出單位正是第5座43樓的K號單位，可望維港及藍田市區景。

地產站直擊單位，圖集可看【下一頁】

信和﹕若9月底前達500萬人接種疫苗將多送一個凱滙單位抽獎，香港目前差多少，詳情可見【下一頁】

一文看清打針抽獎優惠，可見【下一頁】

據樓書資料，該單位大門對向廚房門，設有22呎露台，房間另有16呎工作平台。有關單位座向偏南，對向觀塘港鐵站方向，未來景觀或受裕民坊重建影響。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

和華置於第一輪抽獎送出的是「凱匯二期3座47樓D座」，面積為449平方呎，該單位面向西北，單位設有一個露台、工作平台，設有「梗廚」，浴室設有浴缸，客飯廳為長方形間隔。

信和華置今次送出單位雖然同屬一房，但座向和單位間隔都明顯不同。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

信和華置凱滙單位抽獎接受登記，流程、網址可見【下一頁】

凱滙抽獎單位座落47樓 位於超高層，可見【下一頁】

相關文章：

【疫苗優惠】 商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記 頭獎送500萬元禮券（附網址連結）