  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (一) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打疫苗抽凱滙】信和華置第二輪凱滙抽獎單位樓層間隔座向曝光　與首輪抽獎單位有何分別？（圖集）

Hot Talk 13:09 2021/08/09

分享：

【打疫苗抽凱滙】信和華置有條件再送凱滙抽獎　間隔座向曝光、與前一疫苗抽獎單位有何分別？

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業  （00127） 7月底宣佈，擬再多送一個觀塘凱滙一房單位作疫苗抽獎第二輪的終極大獎，但設下「9月底500萬港人接種首針」條件。信和華置能否再送出凱滙一房單位仍有未知數，但據信和華置提供資料，最新納入疫苗抽獎的凱滙一房單位間隔、方向已有端倪。

信和華置表示，第二輪抽獎的凱滙單位約468平方呎，價值約1200萬元。根據凱滙售樓說明書，凱滙第1期、第2期中，只有第2期第5座的K號單位面積為「468呎」。

信和於8月公布，送出單位正是第5座43樓的K號單位，可望維港及藍田市區景。

地產站直擊單位，圖集可看【下一頁】

信和﹕若9月底前達500萬人接種疫苗將多送一個凱滙單位抽獎，香港目前差多少，詳情可見【下一頁】

一文看清打針抽獎優惠，可見【下一頁】

據樓書資料，該單位大門對向廚房門，設有22呎露台，房間另有16呎工作平台。有關單位座向偏南，對向觀塘港鐵站方向，未來景觀或受裕民坊重建影響。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

和華置於第一輪抽獎送出的是「凱匯二期3座47樓D座」，面積為449平方呎，該單位面向西北，單位設有一個露台、工作平台，設有「梗廚」，浴室設有浴缸，客飯廳為長方形間隔。

信和華置今次送出單位雖然同屬一房，但座向和單位間隔都明顯不同。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

信和華置凱滙單位抽獎接受登記，流程、網址可見【下一頁】

凱滙抽獎單位座落47樓 位於超高層，可見【下一頁】

相關文章：

【疫苗優惠】　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）

港股 凱滙第一期 凱滙第二期 疫苗 觀塘 信和 華置

上一篇文章

【滙豐PayMe】「PayMeow x 姜濤」全新天團首播　姜B夥PayMeow勁歌熱舞為PayMe宣傳（多圖）

下一篇文章

【芯片加價】官媒警告「缺芯不是炒芯理由」、批經銷商惡意漲價　中芯國際跌半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）