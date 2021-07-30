游泳比賽救生員有咩用？ 美國救生員解畫

在一眾游泳好手展示身手的比賽泳池旁，總會有救生員戒備，不少人對此感到疑惑。以往曾流傳一張奧運救生員迷因圖，笑指當自覺目前工作毫無意義時，不如想想奧運會泳池邊的救生員。迷因圖在今屆奧運時再次瘋傳，美國有救生員平反，指自己的工作無意義，更指上3屆美國奧運游泳選拔賽時曾下水救人。

東京奧運第6日共17金 划艇游泳屬重頭戲 【下一頁】

連續4屆參與美國奧運選拔賽的義務救生員邁耶斯（James Meyers）反駁，通常比賽期間會有外來團體在空檔時間使用泳池，救生員需負責他們的安全。所以在美國的北京、倫敦及里約奧運游泳選拔賽期間，他都曾下水救人。惟是次東京奧運選拔因疫情緣故，禁止外人進入才能乾爽收工。

邁耶斯透露，負責奧運游泳選拔賽的救生員需要接受不同的急救醫療訓練，學會在傷者無法離開泳池時如何緊急處理。邁耶斯形容救生員角色有點像消防員，不希望需要出動，因為若觀眾看到救生員通常等於有事發生。

東京奧運大橋悠依400混合泳奪冠 日本游泳摘首金 【下一頁】

邁耶斯指所有美國奧運選拔賽的救生員都是義工，原本任職各行各業包括商界及護士等。邁耶斯指，義務救生員的福利其實不錯，除了弄在場邊見證頂級選手較量及打破記錄外，亦可在後台向運動員索取簽名。

據悉，美國的游泳奧運選拔賽約有700名義工參與，其中50人為救生員。他們需自付外出、酒店費用，有時需在早上5時30分開始工作，直至晚上10時。

責任編輯：李俊儀