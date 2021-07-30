【英國疫情】確診數反彈 新增逾3.1萬

英國自月中全面解封後，新冠疫情似有緩和。但當地連續兩日確診數增加，甚至回到每日逾3萬感染的水平。而且，英國近日接受檢測的人數下跌，確診數卻不降反升。英國醫學專家承認，現時難以就疫情轉變作出定論。

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英國繼周三（28日）後，於周四（29日）再次錄得確診人數增幅，共31,117宗，較日前多約3,000多宗。與上周四相比，數字則明顯減少。另外，新冠死亡個人亦增加85宗，總死亡人數逼近13萬。

皇家醫學會副主席貝恩頓（Claire Bayntun）透露，英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）的數據指出，英國最近的檢測數目減少20%。倫敦大學醫學教授蒙哥馬利（Hugh Montgomery）則表示，檢測數下跌不一定是感染人數下降。有證據顯示，檢測數下跌更大可能是民眾閃避做檢測，以免影響度假行程，所以實際感染人數或會更多。

貝恩頓指PHE相信英國會一如歐洲國家的疫情，再次出現確診數目上升，並強調雖然英國的重症入院及死亡率有增加，但估計情況往後大有機會改善。

責任編輯：吳漢培