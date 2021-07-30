【網購創業@iM網欄】經營網店必懂 交叉銷售助推單價金額

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網店創業與傳統銷售無異，銷售技巧同樣重要，廣告雖然是宣傳網店，獲取新客的重要一環，但如果利用非廣告手段來提高每張定單的銷售額也同樣重要。行銷學中便有向上銷售（Upselling）及交叉銷售(Cross-selling)的概念，前者是指透過提高產品價值，來提高單價銷售金額，後者則是將額外商品提供於客戶，將1張單變2張單，例如我們在便利店購物時，收銀員會在結賬時告訴你多買一排朱古力可多享折扣，就是交叉銷售的常見例子。
由阿Ken的經驗所見，交叉銷售於本地網店效果更佳，尤其是香港的消費者總是精打細算，小恩小惠自然不會放過。不過，對很多網店主而言，最大的煩惱是究竟應該「交叉」銷售甚麼產品? 不要以為消費者購買電子產品就應給他「交叉」銷售電子產品，阿Ken多年的經驗告訴我，只要是便宜的東西也是不錯的「交叉」對象，原理就如上文所指，便利店收銀員在結賬前，也只會叫你多買一排朱古力，但不會無故叫你無故多買一枝紅酒，盡量令消費者購物前不需要想太多。
有時候亦不需要交叉銷售指定產品，只要開啟「地圖炮」，客人自然會選購更多產品，例如當客人買滿指定金額，就可享免運費優惠。對本已選購接近指定金額的客人來說，多買一排朱古力或一包薯片當然問題不大，但該廣告的威力在於但凡只購買少數金額的客人在看到廣告後，也會不期然找一些次要心儀的產品。
有趣的是，相對交叉銷售，向上銷售對針對外國人的外貿網購更加可取。例如一條用於手機充電的磁能線，假設買一條只要12元英磅，買兩條理應是24元英磅，三條則是36元，如此類推，但阿Ken會為買兩條或以上的消費者提供折扣，買得愈多價錢愈便宜，直至買入7條甚至是10條。為何此法能針對外國人? 其實外國人消費時會知道自己要甚麼，所以交叉銷售不是太Work，但同時他們生活習慣很特別，購物時往往會與朋友交換意見，很易一傳十，十傳百，達到小圈子團購之效。
屈沛傑（阿Ken）
人生經歷兩次創業，首次創業開設廣告公司，令我學懂管理員工並非易事；二次創業經營麝香咖啡，令我學懂坐重貨而沒有足夠收入支持，只會坐食山崩。兩次創業失敗造就第三次網購創業成功，成功達成財務自由。阿Ken總結多年網購經驗，近年開設網購課程，希望令各位飽受工作煎熬的打工仔也可憑網購「無痛創業」，一起步上財自之路。
Ken Wat, 你的網店教練 Facebook專頁: https://www.facebook.com/kenwatonlineshop