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【新冠疫苗】拜登要求聯邦僱員打針 否則戴口罩工作

環球社會熱點 13:36 2021/07/30

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美國總統拜登宣布要求聯邦政府僱員接種新冠疫苗。

Delta變種病毒（印度首先發現）導致美國新冠肺炎疫情升溫，美國再度收緊防疫措施。美國總統拜登宣布要求聯邦政府僱員接種新冠疫苗，如僱員無接種疫苗就要定期檢測及戴口罩工作。

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拜登（Joe Biden）周四（29日）表示美國正面對大量人染疫甚至死亡的悲劇，稱大量死亡新冠患者都未接種疫苗，如他們及早打針就無需離世。拜登更批評未接種疫苗的美國人，為自己、家人和一起工作的同事帶來困境。

他宣布要求約400萬聯邦政府公務員和合約外判工接種新冠疫苗，如堅拒打針者要每周進行一至兩次檢測、工作期間要戴口罩、與同事或到訪者保持一定距離、被限制出差。

無接種疫苗的僱員工作時會面對較多限制，但聯邦政府重申不會因為他們無打針而解僱員工。拜登又指示美國國防部研究，應在何時要求軍人及家屬接種新冠疫苗和具體執行方式。

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聯邦政府是美國最大僱主，而拜登正式要求僱員接種疫苗，或會帶動更多私營企業或機構要求員工需接種疫苗，才可重返工作場所。

拜登同時呼籲所有民眾盡快打針：

自由往往伴隨責任，因此懇求大家作出負責任判斷，為自己、所愛的人和國家去接種疫苗。

（With freedom comes responsibility. So please exercise responsible judgment. Get vaccinated for yourself, the people you love, for your country.）

根據美國疾控中心（CDC）的數據，美國有69.4%的成人已接種最少一劑新冠疫苗，有60.3%的成人已經完成接種（編按：部分美國人接種只需一劑的強生疫苗）。

責任編輯：鄭錦玲

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