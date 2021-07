【新冠疫苗】拜登要求聯邦僱員打針 否則戴口罩工作

Delta變種病毒(印度首先發現)導致美國新冠肺炎疫情升溫,美國再度收緊防疫措施。美國總統拜登宣布要求聯邦政府僱員接種新冠疫苗,如僱員無接種疫苗就要定期檢測及戴口罩工作。

拜登(Joe Biden)周四(29日)表示美國正面對大量人染疫甚至死亡的悲劇,稱大量死亡新冠患者都未接種疫苗,如他們及早打針就無需離世。拜登更批評未接種疫苗的美國人,為自己、家人和一起工作的同事帶來困境。

他宣布要求約400萬聯邦政府公務員和合約外判工接種新冠疫苗,如堅拒打針者要每周進行一至兩次檢測、工作期間要戴口罩、與同事或到訪者保持一定距離、被限制出差。

無接種疫苗的僱員工作時會面對較多限制,但聯邦政府重申不會因為他們無打針而解僱員工。拜登又指示美國國防部研究,應在何時要求軍人及家屬接種新冠疫苗和具體執行方式。

聯邦政府是美國最大僱主,而拜登正式要求僱員接種疫苗,或會帶動更多私營企業或機構要求員工需接種疫苗,才可重返工作場所。

拜登同時呼籲所有民眾盡快打針:

自由往往伴隨責任,因此懇求大家作出負責任判斷,為自己、所愛的人和國家去接種疫苗。

(With freedom comes responsibility. So please exercise responsible judgment. Get vaccinated for yourself, the people you love, for your country.)