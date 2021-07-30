▲ 【疫苗優惠】攜程推BestShot贏Trip 送5000萬元5%酒店優惠券

攜程集團 （09961） 推疫苗優惠，今日起啟動「BestShot贏Trip」激勵大賞，現已完成兩針疫苗注射的香港市民可前往Trip.com共享全港總額逾港幣5,000萬元的95折酒店優惠券。另外，如轉發活動介面至Facebook更有機會贏取加拿大航空提供的香港往返加拿大任意城市隨心雙人飛。

活動時間是今年7月30日至8月31日，參與方式及獎品設置詳情如下：

1.領取總價值逾5,000萬元的95折酒店優惠券 。

參與方式：新用戶需注冊賬號， 用戶登陸活動介面後，輸入真實姓名， Facebook賬戶名稱以及電郵地址，即可報名。

2. 轉發活動介面贏機票 +當地體驗門票套票。

參與方式：轉發此活動介面至Facebook上 將貼文設定為公開， 並在 post中添加#BestShot 和 @tripcom.hk。 截至 8月31日獲 Like數量最多的 前 6位用戶即可角逐二獎、三獎及終極大獎 。 活動結果將於 9月3日公布。

1） 終極大獎（ 1位）： 總值為52,000元的加拿大航空香港往返加拿大任意城市雙人機票 +總值為3,150元之香港當地體驗門票（ 全球可選 Plaza Premium環亞貴賓室 2小時通行證雙人套票 +CinemaCity 4DX電影雙人套票 +海洋公園親子門票 1套 +樂高探索中心親子門票 1套 +屁屁偵探展雙人門票 1套）

2） 二獎（ 2位）：總值為3,150元香港當地體驗門票（ 全球可選 Plaza Premium環亞貴賓室2小時通行證雙人套票 +CinemaCity 4DX電影雙人套票 +海洋公園親子門票 1套 +樂高探索中心親子門票 1套 +屁屁偵探展雙人門票 1套）

3） 三獎（ 3位）：總值為2,312元香港當地體驗門票（ 全球可選 Plaza Premium環亞貴賓室2小時通行證雙人套票 +CinemaCity 4DX電影雙人套票 +樂高探索中心親子門票 1套 +屁屁偵探展雙人門票 1套）

活動介面：https：//hk.trip.com/sale/w/2598/bestshot.html？locale=zh_hk



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