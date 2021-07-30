  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (五) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】Sony推出PS5首個重大更新beta　改善手掣體驗、增強家長控制

科技 13:30 2021/07/30

分享：

今（30日）Sony宣布，為PS5以Beta版本的形式推出首個重大系統更新，允許用戶自行添加SSD來擴展PS5遊戲主機的可用存儲空間，以及改善手掣體驗等。

Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）推出至今雖然已有一些更新版本，但主要都是修復錯誤的小更新。今（30日）Sony宣布，為PS5以Beta版本的形式推出首個重大系統更新，允許用戶自行添加SSD來擴展PS5遊戲主機的可用存儲空間，以及改善手掣體驗等。

【機迷熱話】Sony宣布PS5銷量破1,000萬　超PS4紀錄成銷售最快主機

【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲

Sony宣布，是次推出的系統更新規模較大，除修復漏洞外，也允許用戶自行添加PCIe Gen 4 SSD，來擴展遊戲主機667GB的可用存儲空間。同時也引入了新的UI選項擴展3D聲音的支援。

另外，Sony也改善了手掣更新的程序，過往唯一能夠更新DualSense手掣的機會，是啟動遊戲主機的時候。若在開機的時候用家選擇了「No」、或在手掣上按了「O」而非「X」，就無法更新。如果錯過了，就要等待24小時之後，才可再次選擇。但現時在Beta 2.0 版本中，玩家只要到「設置」>「附件」>「手掣」，就可看到一個「無線手掣設備軟件」，玩家可自行按下更新。

此外，新版系統中也增強各種家長控制，如兒童在玩什麼、看什麼、做什麼均可進行限制。而且可以透過最新版本的PlayStation手機應用程式查看通知，毋需再透過電子郵件進行。

【機迷熱話】《Cyberpunk2077》重新上架PS Store　惟PS4版本漏洞問題尚未解決

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【機迷熱話】Rockstar宣布　PS3、Xbox 360版《GTA Online》伺服器12月16日起關閉
2021/06/18
【機迷熱話】Rockstar宣布　PS3、Xbox 360版《GTA Online》伺服器12月16日起關閉
【機迷熱話】Sony擬2022年推出新PSVR裝置　料將採用三星OLED面板
2021/06/16
【機迷熱話】Sony擬2022年推出新PSVR裝置　料將採用三星OLED面板
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》將於下周重新上架PlayStation商店
2021/06/16
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》將於下周重新上架PlayStation商店
【機迷熱話】Sony擬推更多服務　目標PlayStation Network用戶數增至10億人
2021/05/28
【機迷熱話】Sony擬推更多服務　目標PlayStation Network用戶數增至10億人

你可能感興趣

【機迷熱話】Rockstar宣布　PS3、Xbox 360版《GTA Online》伺服器12月16日起關閉
19:10 2021/06/18
【機迷熱話】Rockstar宣布　PS3、Xbox 360版《GTA Online》伺服器12月16日起關閉
【機迷熱話】Sony擬2022年推出新PSVR裝置　料將採用三星OLED面板
19:08 2021/06/16
【機迷熱話】Sony擬2022年推出新PSVR裝置　料將採用三星OLED面板
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》將於下周重新上架PlayStation商店
16:10 2021/06/16
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》將於下周重新上架PlayStation商店
PlayStation 遊戲 SSD 系統更新 Sony 軟件

下一篇文章

【Facebook】朱克伯格證實　下場發布會「智能眼鏡」將登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力
【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【人工智能】用AI「復活」離世愛人　聊天機械人恐被惡意利用
【人工智能】用AI「復活」離世愛人　聊天機械人恐被惡意利用
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售