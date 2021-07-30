【機迷熱話】Sony推出PS5首個重大更新beta　改善手掣體驗、增強家長控制

▲ 今（30日）Sony宣布，為PS5以Beta版本的形式推出首個重大系統更新，允許用戶自行添加SSD來擴展PS5遊戲主機的可用存儲空間，以及改善手掣體驗等。

Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）推出至今雖然已有一些更新版本，但主要都是修復錯誤的小更新。今（30日）Sony宣布，為PS5以Beta版本的形式推出首個重大系統更新，允許用戶自行添加SSD來擴展PS5遊戲主機的可用存儲空間，以及改善手掣體驗等。

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Sony宣布，是次推出的系統更新規模較大，除修復漏洞外，也允許用戶自行添加PCIe Gen 4 SSD，來擴展遊戲主機667GB的可用存儲空間。同時也引入了新的UI選項擴展3D聲音的支援。

另外，Sony也改善了手掣更新的程序，過往唯一能夠更新DualSense手掣的機會，是啟動遊戲主機的時候。若在開機的時候用家選擇了「No」、或在手掣上按了「O」而非「X」，就無法更新。如果錯過了，就要等待24小時之後，才可再次選擇。但現時在Beta 2.0 版本中，玩家只要到「設置」>「附件」>「手掣」，就可看到一個「無線手掣設備軟件」，玩家可自行按下更新。

此外，新版系統中也增強各種家長控制，如兒童在玩什麼、看什麼、做什麼均可進行限制。而且可以透過最新版本的PlayStation手機應用程式查看通知，毋需再透過電子郵件進行。

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責任編輯：曾曉汶