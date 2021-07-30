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【打疫苗抽凱滙】信和﹕若9月底前達500萬人接種疫苗　將多送一個凱滙單位抽獎

Hot Talk 12:46 2021/07/30

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信和﹕若9月底前達500萬人接種疫苗　將多送一個凱滙單位抽獎。

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華置 （00127） 早前已送出觀塘凱滙一房單位，作為疫苗抽獎活動終極大獎。信和、華置最新擬多送一個凱滙一房住宅單位作第二輪疫苗抽獎大獎，不過設下條件。信和、華置表示，若於2021年9月30日或之前，全港有500萬名香港居民完成接種最少一劑疫苗，就會多送一個面積約468平方呎、價值約1200萬元的凱滙單位作疫苗抽獎。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，香港疫苗接種率穩步上升，全港已有逾316萬巿民已完成接種第一劑疫苗，成績令人鼓舞。

圖看凱滙部分示範單位景觀（按圖可放大）

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第一輪抽獎活動將於9月1日下午5時30分截止登記，主辦單位指，抽獎活動至今已獲逾183萬名香港居民登記。

有關第二輪抽獎安排，主辦單位指，凡於2021年9月30日或之前，已年滿18歲並在香港完成接種至少一劑新冠疫苗的香港永久居民，均符合抽獎資格。較早前已登記參加第一輪抽獎，而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記。至於只完成接種一劑疫苗的人士可於9月2日上午9時至9月30日下午5時30分期間，登記參加第二輪抽獎。

圖看凱滙會所內部環境（按圖可放大）

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【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位抽獎接受登記　首星期逾100萬人登記（附流程圖、抽獎網址）

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

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編輯﹕賴奕羚

基金 黃廷方 香港 華置 信和 港股

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