  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (五) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介金風科技 ｜豐盛生活服務、中石化、中石油、中海油、GX中國潔能最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/07/30

分享：

恒生指數中午收報25762點，跌553點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介金風科技 （02208） ，另亦會分析豐盛生活服務 （00331） 、中石化 （00386） 、中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、GX中國潔能 （02809） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 金風科技（02208） 豐盛生活服務（00331） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） GX中國潔能（02809） 石鏡泉

上一篇文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

下一篇文章

【疫苗優惠】攜程推BestShot贏Trip　送5000萬元5%酒店優惠券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位
【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【美股期貨】亞馬遜收入差過預期盤後跌7%　納指期貨跌1.3%（不斷更新）
【美股期貨】亞馬遜收入差過預期盤後跌7%　納指期貨跌1.3%（不斷更新）