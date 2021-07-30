【最傷藍籌】火鍋股跑輸科網股 海底撈5日累挫逾三成

▲ 海底撈及呷哺呷哺兩隻火鍋股近期股價表現不振

近日中國調整監管政策導致股市急挫，教育、科網、物管等多個板塊本周先後出現大幅調整。不過，彭博數據顯示，跌幅最大的恒指成份股並非來自上述板塊，而是火鍋餐飲股 （06862） 海底撈，其5日跌幅高達31.9%。

海底撈今日再跌8%，中午收市報28.35元，成交3.68億元。海底撈股價於今年2月中高見83.55元，至今未夠半年累挫66%。

海底撈早前公布「預期中期業績」，預期上半年轉虧為盈，但管理層認為業績並未達到預期，原因包括（1）2020年下半年及2021年上半年新開較多門店，相關支出增加，（2）新開業門店達到首次盈虧平衡，並實現現金投資回報的時間長於往期，及（3）海外門店營運仍受到疫情持續影響，反映內部管理及運營需要努力改正和改善。

至於陷入權鬥風波的另一火鍋餐飲股呷哺呷哺 （00520） 走勢亦相若，其股價於27.15元見頂後，今日午市最新收報6.75元，由2月中至今累計跌幅高達76.5%。呷哺呷哺昨日發盈警，預期今年上半年將錄得淨虧4000萬元人民幣至6000萬元人民幣。

呷哺呷哺最近半年曾出現不止一次高層變動，先有受業界好評的「湊湊」首席執行官張振緯於4月離職創業，後有行政總裁及執董趙怡被罷免職務，被視為集團內鬥白熱化跡象。

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