【彈性上班】交友App Bumble允許員工無限制放帶薪假　計劃每年兩次關閉辦公室一周

▲ 交友應用程式Bumble指，在員工能完成所有工作的大前題下，允許他們可無限地放帶薪假。

全球疫情雖已緩和，但不少企業仍繼續為員工推出更有彈性的工作安排。交友應用程式Bumble指，在員工能完成所有工作的大前題下，允許他們可無限地放帶薪假。

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Bumble早在6月曾暫時關閉全球所有辦公室，讓全體700位員工放7日有薪假期。BBC News報道，該企現再針對員工福利推出新營運安排，如果他們的經理批准，其 700 名員工可以無限制地放帶薪假。此外，該企更同時公布計劃每年兩次關閉辦公室一周，屆時其在奧斯汀、巴塞羅那、倫敦和莫斯科辦事處的部份客戶服務員工仍會繼續工作，以防用戶遇到任何問題。

Bumble 總裁 Tarek Shaukat表示，疫情驅使工作模式產生變化，而推新政策可令公司更好地支持團隊在工作和生活中取平衡。

事實上，疫情促使許多企業重新審視傳統的工作週，例如在英國，全國建築協會允許員工選擇在家或在辦公室工作；石油公司 BP允許員工每週在家工作兩天；英國軟件公司CharlieHR允許更靈活的工作時間。至於Bumble亦額外為員工提供其他類型的帶薪休假，包括為家庭暴力和其他暴力犯罪的受害者員工，提供 20 天的帶薪休假，以及至少15天的流產及喪假等。

Bumble於2014年創立，是以女性為首的約會社交軟體，目前該app在全球每月擁有 4200 萬用戶。Bumble用戶數量快速增長，在截至 3 月31日的三個月內， Bumble 和旗下的交友應用程式Badoo的付費用戶數量，與去年同期相比增長了30%，達到280萬。

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責任編輯：蘇穎琪