【宏觀術數@iM網欄】「成王、敗寇」 東奧運動員的超級英雄命運

萬眾期待的東京奧運會經過一年延期，終於順利開幕，給予辛勤鍛煉的健兒們一展身手的機會，說到底運動員顛峰歲月有限，誰敢說可以多等一屆？本欄於6月底《易占看2020東京奧運》一文，從玄空學及卦爻易占，對日本國運及東奧運動會作過分析，其中易占部份預示適宜減少規模，吃不了「九大簋」，來個「二大簋」仍是不賴的，卦義為寧招損失，也宜節約不宜冒進，甚至適時遷動，才可「利涉大川」於今看來，易數總不令人失望的。

談奧運，運動員才是真正主角

上期假想超級英雄的命格，大抵應和身殺兩停、羊刃駕殺、持刃不降等格局類近，象微常常與壓力和挑戰對抗，戰勝逆運而得成就。幻想中的超級英雄有異於常人能力，於太平盛世，尋常百姓家中，運動員會更類近現實生活中的英雄人物，生涯也大多「成王、敗寇」，一將功成萬骨枯，要面對挑戰壓力，也非常人能摃。

運動員生涯不易，尤其香港運動員更屬艱辛。執筆之際，新聞接連傳來佳音，香港運動員張家朗於花劍奪金，張詩蓓摘銀，衷心感謝他們努力以外，亦祝願香港運動員會更上層樓。既然以人為主題，今期可嘗試從幾個香港奧運代表的命格（沒有考慮出生時）作簡單例子分析上述所屬英雄命格的特點。

兩個家朗 兩位女飛魚

兩位「家朗」除了名字相同，亦同時生於6月午月，五行屬火旺，並且亦是屬陰性日元人仕。另外更重要的命理學共通點便是二人均是羊刃星坐在年支。羊刃代表利刃、可象微武器或鋒利尖銳利器。張家朗被譽為193「香港劍神」，羊刃星於年柱並且為七殺自然相當符合。伍家朗為香港羽毛球一哥，也是持工具（球拍）爭勝的。前文提過命書有云「持刃不降」的說法，象徵面對困難挑戰，堅持不屈、排除萬難的運動員決心。

伍家朗日元屬陰金，七殺秉令且旺盛，一生挑戰比較多，又有屬金的比劫透出天干扶身，屬於本身五行和殺星對抗的命局（身殺兩停），能遇強愈強，惟較為辛苦和多逆境多磨鍊，個人性格也大多較有主見。19歲起行陰刃運（陰性日干專有）和現時幫身的運程，更會越戰越勇，預期2023後會有更大發展。2028年後行財印運較多實際收益和舒服，事業發展方向也會改變。

▲ 伍家朗

金牌得主張家朗日元屬陰水，命局財旺生強殺，22歳後行幫身運程，能夠任財，物質收益會較佳，流年又有印星化煞刃扶身，無怪乎已穩袋數百萬元商界嘉獎金。未來運程30多歲有利於敎育、訓練或名氣界，個人正、偏財星旺透帶桃花，惟恐不一定屬好事。

▲ 張家朗

▲ 張家朗（左） 香港劍擊總會Facebook

兩位美麗女飛魚有趣的相同點是兩位均為丙午日元，屬陽性火且自坐羊刃，性格都會較強勢。二人均火旺（喜水），並且於屬水的大運中進入泳壇，難怪成為「綠水英雌」揚名立萬。「持刃不降」的特性也充份發揮，能克服訓練和比賽中的諸般困難。

歐凱淳屬建祿格，口訣云：「財官喜透天」，七殺壬水正於年天干，也是官殺星較佳位置，主容易成名，為群眾所見並帶外地緣。2020年起又行壬水殺運，未來幾年辛苦中而有成就及名氣。

▲ 歐凱淳

何詩蓓年柱透比劫扶身生坐丑土傷官，8歲開始行十年七殺運，再行十年官星大運，故此早歲成名，有小美人魚的稱譽。年支丑土，大運及今年流年又是丑土重疊，傷官制殺能戰勝強敵。28歲後開始會轉入傷官星運，人生發展方向應會再有改變。

▲ 何詩蓓

▲ 美麗飛魚 何詩蓓

說到底運動員命格大多殺刃對抗，常面對困難挑戰，更需要社會大眾支持（命理中的印星），有助於減少人生中的波折，獲取佳績。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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