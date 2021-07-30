  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (五) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Facebook】朱克伯格證實　下場發布會「智能眼鏡」將登場

科技 12:06 2021/07/30

分享：

，近日Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）證實，下次硬件發表會智能眼鏡將正式登場。

Facebook（fb）近年除了專注發展社交平台，也野心勃勃地開始拓展其他業務，當中包括智能產品。Facebook在年初宣布會在今年內推出首款與Ray-Ban合作開發的智能眼鏡，近日Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）證實，下次硬件發表會智能眼鏡將正式登場。

【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊

Facebook增保障青少年安全措施　限制廣告商追蹤18歲以下用戶 

外媒The Verge報道，朱克伯格近日財報電話會議上證實，旗下與Ray-Ban合作開發的智能眼鏡將預計在下一場產品發布會中登場，但就未提及能否趕在2021年內推出，也未有解釋智能眼鏡的功能。

The Verge根據Facebook早前的說法推測指，眼鏡不具備屏幕，同時也非AR設備，或可與手機配對，透過眼鏡接聽電話、進行簡單指令等，類似Snap Spectacles及亞馬遜的Echo Frames。

【Facebook】Facebook駁拜登「錯誤資訊殺人論」　調查：Facebook讓一半美用戶接種疫苗

責任編輯：曾曉汶

相關文章

Facebook Messenger增設Soundmojis　點擊Emoji竟可聽到聲音？
2021/07/16
Facebook Messenger增設Soundmojis　點擊Emoji竟可聽到聲音？
【Google】Google涉新聞版權糾紛　兩個月後或日罰827萬
2021/07/14
【Google】Google涉新聞版權糾紛　兩個月後或日罰827萬
Clubhouse與TED合作　創TED獨家聊天室
2021/07/13
Clubhouse與TED合作　創TED獨家聊天室
【Facebook】Facebook推新功能　用thread串連相關帖子
2021/07/05
【Facebook】Facebook推新功能　用thread串連相關帖子

你可能感興趣

Facebook Messenger增設Soundmojis　點擊Emoji竟可聽到聲音？
14:52 2021/07/16
Facebook Messenger增設Soundmojis　點擊Emoji竟可聽到聲音？
【Google】Google涉新聞版權糾紛　兩個月後或日罰827萬
14:22 2021/07/14
【Google】Google涉新聞版權糾紛　兩個月後或日罰827萬
Clubhouse與TED合作　創TED獨家聊天室
10:00 2021/07/13
Clubhouse與TED合作　創TED獨家聊天室
Facebook 產品 智能眼鏡 朱克伯格 硬件 AR 社交平台

下一篇文章

【無障礙溝通】手語雙向翻譯手套登場 轉化超過8千中文手語詞彙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【惡意軟件】中國列出11款不安全軟件　360安全瀏覽器、QQ及騰訊視頻榜上有名
【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力
【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲