【Facebook】朱克伯格證實　下場發布會「智能眼鏡」將登場

▲ ，近日Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）證實，下次硬件發表會智能眼鏡將正式登場。

Facebook（fb）近年除了專注發展社交平台，也野心勃勃地開始拓展其他業務，當中包括智能產品。Facebook在年初宣布會在今年內推出首款與Ray-Ban合作開發的智能眼鏡，近日Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）證實，下次硬件發表會智能眼鏡將正式登場。

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外媒The Verge報道，朱克伯格近日財報電話會議上證實，旗下與Ray-Ban合作開發的智能眼鏡將預計在下一場產品發布會中登場，但就未提及能否趕在2021年內推出，也未有解釋智能眼鏡的功能。

The Verge根據Facebook早前的說法推測指，眼鏡不具備屏幕，同時也非AR設備，或可與手機配對，透過眼鏡接聽電話、進行簡單指令等，類似Snap Spectacles及亞馬遜的Echo Frames。

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責任編輯：曾曉汶