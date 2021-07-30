【東京奧運】聖馬力諾女槍手摘銅 奧運史上最細奪牌國

今屆奧運見證眾多紀錄誕生，一個小國亦迎來史上首面奧運獎牌。周四（29日）舉行的女子一場射擊決賽中，歐洲小國聖馬力諾選手獲得銅牌，既是該國史上首面奧運獎牌，亦幫助聖馬力諾成為奧運史上面積最細的奪牌國。

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33歲的佩里利（Alessandra Perilli）在女子不定向飛靶賽事中，雖然不敵美國及斯洛伐克的運動員，但仍為聖馬力諾獲得一面銅牌。佩里利的銅牌為聖馬力諾自1960年羅馬奧運以來史上首面獎牌，亦創下奧運史上獲得獎牌國家面積最細小的紀錄。

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聖馬力諾是歐洲一個小國，在足球賽事是出名的「魚腩」，經常在各項大賽的外圍賽中被強隊大炒。然而，作為一個面積只有61.2平方公里﹑人口不足3.4萬及被意大利包圍的國中國，聖馬力諾在今屆奧運寫下紀錄，以一面銅牌在奧運史上留名。

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佩里利2012年成為職業運動員時，亦是聖馬力諾有史以來首位職業運動員，並在當年的倫敦奧運射擊賽事排名第4，與獎牌擦身而過。事隔9年，佩里利三度出戰奧運終於為聖馬力諾帶來首面獎牌。

責任編輯：吳漢培