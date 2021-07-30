【教育股風暴】內地針對校外培訓機構監管力度超出預計　對沖基金損失多少？

▲ 外電報道指，不少投資人由於對內地監管政策走向太過樂觀，以致損失慘重。

內地加緊規管校外培訓機構，引發教育股短時間內急挫，外電報道指，不少投資人由於對內地監管政策走向太過樂觀，以致損失慘重。

外電報道引述消息人士指，才華資本（Brilliance Asset Management）創始人Xi Lin在一封電郵中承認，他低估了針對校外培訓機構政策的影響力度，以及市場情緒。不過報道指，他仍同意旗下一名基金經理對教育股的看法，認為其基本面長期不會太差（"make sense in the long run"），續看好新東方 （09901）及好未來（美﹕TAL）。

才華資本回應報道指，有關報道並不準確，內容偏頗。

一文看清香港上市教育股影響，詳見﹕【下一頁】

他指，有關政策將使大量小型校外培訓機構倒閉，約7成機構將離開市場，屆時新東方及好未來將能夠填補其空缺，因而受惠。他提出，是次政策其實長遠為兩間企業提供非常有利的競爭環境。（"This policy has created the perfect competitive landscape for TAL and EDU going forward"）。不過他仍預計，在明年公佈業績時，TAL及新東方收入將大減2成至3成。

據報道，才華資本（Brilliance Asset Management）旗下對沖基金Brilliant Partners Fund，截至今年6月，該基金在過去8年累賺403%。但受近期內地監管政策影響，截至7月23日，該基金今月已損失逾12%。該基金專門投資在香港、國內及美國上市的內地企業。

另外，報道亦引述高盛內部人士消息指，該行專注投資在中國企業的對沖基金，在本月錄得有史以來最差的投資表現。

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編輯﹕賴奕羚