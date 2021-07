【教育股風暴】內地針對校外培訓機構監管力度超出預計　對沖基金損失多少？

▲ 外電報道指,不少投資人由於對內地監管政策走向太過樂觀,以致損失慘重。

內地加緊規管校外培訓機構,引發教育股短時間內急挫,外電報道指,不少投資人由於對內地監管政策走向太過樂觀,以致損失慘重。

外電報道引述消息人士指,才華資本(Brilliance Asset Management)創始人Xi Lin在一封電郵中承認,他低估了針對校外培訓機構政策的影響力度,以及市場情緒。不過報道指,他仍同意旗下一名基金經理對教育股的看法,認為其基本面長期不會太差("make sense in the long run"),續看好新東方 (09901)及好未來(美﹕TAL)。

才華資本回應報道指,有關報道並不準確,內容偏頗。

他指,有關政策將使大量小型校外培訓機構倒閉,約7成機構將離開市場,屆時新東方及好未來將能夠填補其空缺,因而受惠。他提出,是次政策其實長遠為兩間企業提供非常有利的競爭環境。("This policy has created the perfect competitive landscape for TAL and EDU going forward")。不過他仍預計,在明年公佈業績時,TAL及新東方收入將大減2成至3成。

據報道,才華資本(Brilliance Asset Management)旗下對沖基金Brilliant Partners Fund,截至今年6月,該基金在過去8年累賺403%。但受近期內地監管政策影響,截至7月23日,該基金今月已損失逾12%。該基金專門投資在香港、國內及美國上市的內地企業。

另外,報道亦引述高盛內部人士消息指,該行專注投資在中國企業的對沖基金,在本月錄得有史以來最差的投資表現。

編輯﹕賴奕羚