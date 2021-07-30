城大「HK Tech 300」頒發首兩輪共650萬港元種子基金　並成立科創投資平台

香港城市大學（城大）於3月宣佈撥出5億港元推行的大型創新創業計劃HK Tech 300後，今日（7月29日）進行了HK Tech 300種子基金頒發儀式，總款額高達港幣650萬。



HK Tech 300自今年3月23日啓動以來，已先後進行了兩輪的種子基金審批，共有65隊初創隊伍獲選，分別來自資訊科技和人工智能、生物和健康科技、深科技、教育科技、商業應用和金融科技共五大範疇，每隊獲頒10萬港元的種子基金，以支持團隊把創意理念轉化為初創項目。

城大校長暨大學傑出教授郭位教授在致辭時說：「城大積極促進創新和知識轉移，鼓勵轉化應用大學的傑出研究成果，貢獻社會。很高興透過HK Tech 300，幫助城大學生、校友和年輕科研人員實踐他們的創新創業夢。」

▲ 城大校長郭位教授

以「創科無限 引領未來」為主題的HK Tech 300，由城大投放5億港元而設立，為有志創業的城大學生、校友和年輕人提供全面支援，包括創業培訓、10萬港元種子基金、100萬港元天使基金、共創空間，與工商界建立網絡等，旨在三年內成立300家由城大學生主導的初創企業，投入的資金及計劃規模，均是亞洲區內大學之首。

城大今日亦與華潤創業簽訂合作備忘錄，目標是攜手成立首期為一億港元資本的科創投資平台，城大及華潤創業將各承擔一半，促進HK Tech 300初創企業項目產業化，孕育科創獨角獸。

備忘錄由城大副校長（行政）及城大企業有限公司常務董事李惠光先生及華潤（集團）有限公司助理總經理及華潤創業有限公司首席執行官陳鷹先生簽署，並由城大校董會主席黃嘉純先生、郭校長、香港特別行政區政府創新及科技局局長薛永恒先生、香港特別行政區政府教育局常任秘書長李美嫦女士、香港科技園公司（科技園公司）主席查毅超博士、香港數碼港管理有限公司（數碼港）董事局主席林家禮博士及在場嘉賓共同見證。



薛先生指出，初創企業對創科發展甚為重要，因為初創不單引入創新意念，更為創科生態注入動力。政府、學術界與商界的投入同樣重要。薛先生說：「歡迎城大推展『HK Tech 300』計劃，支持更多初創企業；同時感謝華潤創業與城大攜手合作，成立科創投資平台。」

▲ 創新及科技局局長薛永恒先生

李女士致辭時讚揚「HK Tech 300」計劃考慮周全，為參加者提供由企業訓練至資金投資的支援。她亦說︰「在學生、企業以及普羅大眾之間鼓勵創業精神，對於發揚香港的創新文化至關重要。」

黃先生致辭時說：「城大透過與企業合作成立投資平台，揀選最優質、極具潛力的『HK Tech 300』初創企業進行投資，協助它們發展成為科技企業龍頭，推動香港以至整個地區的科創發展。」

▲ 城大校董會主席黃嘉純先生

陳先生致辭時說：「我們期待透過與城大攜手合作，加速『HK Tech 300』初創企業項目産品化和國際化，一起培育具潛力的科創企業成為獨角獸，為經濟發展注入新動力。」



城大今日亦向首屆創業導師頒發感謝座，這28名創業導師均是工商業界的精英及成功的創業人士，他們將為HK Tech 300初創企業團隊提供指引，協助學生在創業過程中應對各項挑戰。

▲ 城大向首屆創業導師頒發感謝座，這28名創業導師均是工商業界的精英及成功的創業人士，他們將為HK Tech 300初創企業團隊提供指引。

「HK Tech 300」第三輪及第四輪種子基金將分別於9月及11月開始接受申請；及預計於今年9月公布天使基金的第一輪申請結果；由今年8月、10月及明年1月，則開始接受第二輪、第三輪及第四輪的申請。詳情可參閱HK Tech 300網頁：www.cityu.edu.hk/hktech300。

（資料由客戶提供）