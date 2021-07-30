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【輝瑞疫苗】以色列開打增強劑 60歲以上人士優先

環球社會熱點 12:01 2021/07/30

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不少國家正考慮為民眾接種新冠疫苗增強劑，歐美多國仍保持觀望態度，以色列卻首開先例。以色列總理貝内特宣布，下月開始為60歲以上民眾接種輝瑞疫苗增強劑，阻緩Delta變種病毒傳播，成全球首個接種輝瑞疫苗增強劑國家。

南韓擬秋天開打新冠疫苗加強劑 研究指混針產更多抗體 【下一頁】

貝内特（Naftali Bennett）周四（29日）宣布，下月起所有已完成接種2劑輝瑞疫苗5個月及60歲以上人士，可以接種第3劑疫苗。貝内特指，以色列總統赫爾佐克（Isaac Herzog）會提前在周五（30日）接種。

貝内特表示，參考大量研究分析及數據後，加上專家顧問團隊壓倒性優勢同意通過，才決定支持接種增強劑，未來亦願意公開相關研究內容。貝内特強調疫苗安全且有效預防重症及死亡，並指新冠疫苗與流感疫苗相似，需不定期再次接種。貝内特指研究發現，免疫力會隨著時間下降，接種增強劑為重新增加免疫力，降低感染及出現重症機會。

福西指已完成新冠疫苗接種者 暫無需打加強劑 【下一頁】

以色列疫苗接種速度一直處於全球領先水平，全國930萬人口中已有57%完成2劑疫苗接種，8成40歲以上人士已接種疫苗。以色列曾一度放寬防疫限制，包括廢除口罩令等。但當地近期因Delta變種（即印度變種）導致確診人數急增，周四新增2,165宗感染個案。以色列近日再度收緊防疫，並呼籲尚接種疫苗人士，如年輕人等盡快接種疫苗。

輝瑞早前表示，計劃最快8月會向美國當局申請增強劑緊急授權。而世界衛生組織（WHO）本月曾指，未有足夠證據顯示需要接種第3劑疫苗。輝瑞曾透露部分國家已就增強劑聯絡藥廠，指或會比美國更早開始為民眾接種，現以色列正式成全球首個接種的國家。

責任編輯：李俊儀

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