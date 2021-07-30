公平優先可能成為未來中國主旋律

中辦和國辦《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》可能是政府直面教育公平的一次重大努力。因為學科類培訓機構在義務教育階段的深度介入，實際上帶來了三個後果：一是大量佔據了孩子的課餘時間，讓孩子疲於奔命，給孩子增加了很多額外負擔，實質是揠苗助長，對孩子的健康成長、全面發展沒有多大好處；二是需要家長長期、高額的資金投入，對普通家庭造成巨大的負擔和生活壓力；三是客觀上導致沒錢參與各類培訓的學生在競爭中處於劣勢，富人可以靠用錢延聘名師給孩子補習的辦法在各類重要考試中佔據優勢，長此以往，必定造成基層民眾無法依靠教育改善自身的處境，永遠停留在社會底層的困境，既不公平也容易造成社會的不穩定。

從「房住不炒」到對學科類培訓機構的限制，背後的理念完全一致，就是把社會公平放在了其他考慮的前面，把社會的長期可持續發展放在了短期利益前面，可能代表著政府管治理念從效率優先向公平優先的轉變。

如果把公平優先的理念推而廣之，可以預見，未來在醫療領域也會更強調醫療的公益性而不是盈利性。也就是說，絕大多數、占社會主流的醫療機構應該是公益性的，只能有少量的空間留給盈利性的醫療機構，靠並購國有醫療機構來發展業務的營業模式，未來恐怕也會遇到越來越多的困難。

綜上所述，更強調社會公平和社會效益可能是未來發展的主流，特別是在民眾關注的住房、教育和醫療等領域，普通盈利性的企業在這些領域的發展空間可能將逐步收窄。