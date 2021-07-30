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【周末好去處】科學館「彼思動畫」專題展　揭電影製作過程（附預約參觀連結）

商業 11:03 2021/07/30

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科學館由即日起，將舉行全新專題展覽「彼思動畫的科學秘密」。（科學館網站截圖）

科學館由即日起，將舉行全新專題展覽「彼思動畫的科學秘密」，觀眾可一睹彼思（PIXAR）電影的製作過程。

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【本地初創】城大夥華潤成立科創投資平台　兩初創各獲10萬資助將產品落地

科學館今次透過專題展覽「彼思動畫的科學秘密」，呈現彼思動畫製作過程中八個技術程序，包括建構模型、建立骨架結構、建構表面、布景與攝影、角色動作製作、模擬、燈光和成像製作。觀眾可以深入了解美術人員和電腦科學家如何結合藝術和科技，創作多部膾炙人口的精彩動畫。

由即日起至12月1日，市民既可在科學館專題展覽中，與一眾深受歡迎的彼思電影角色塑像合照，也可透過逾50組互動展品、實物模型和錄像節目，親身體驗動畫製作流程中不同崗位和工作，例如化身動畫師和燈光師，為角色調校姿勢和燈光效果。

展覽設置多個彼思電影角色的塑像，供市民與喜愛的角色合照。（政府新聞網圖片）

市民可利用控制裝置，為角色創造各種面部表情。（政府新聞網圖片）

不過，由於現時科學館正實施限制入場人數及實施防疫措施，市民亦須透過展覽網頁預約入場參觀「彼思動畫的科學秘密」的時間。

康樂及文化事務署表示，該展覽以全新角度，展示彼思動畫在成功背後，如何巧妙融合科學、科技、工程、藝術和數學（STEAM）概念，創造生動可愛的角色和迫真場面。

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責任編輯：葉泳珊

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