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【東京奧運】香港運動員出戰奧運需支持   何詩蓓、張家朗共奪1金2銀　萬美集團：一個口罩一點支持

商業 11:35 2021/07/30

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有企業早前感到本地對體育界的支援不足，決定自發贊助。（網上圖片）

香港運動員在東京奧運的表現備受關注。他們的穿戴和興趣，亦成為焦點。但有運動員在參賽中要自備球衣，揭示運動員所獲支援不足。有企業早前感到本地對體育界的支援不足，決定自發贊助。

由贊助本地排球隊開始
萬美集團遠東區副總裁楊澤表示，開始時贊助香港的排球隊，支持本地運動發展。自贊助排球隊後，漸發現本地對體育界的支援不足。剛巧遇上與港隊奧運代表團的合作機會，便主動聯絡，希望成為贊助商之一。

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他指出，初時先提供1萬個「HK96」口罩給運動員試戴。運動員試戴評價正面，便一拍即合，萬美集團亦一躍成為港隊奧運代表團的指定口罩供應商。

萬美集團為港隊奧運代表團的口罩供應商。（萬美集團提供）

該集團在今屆東京奧運中，主要贊助防疫產品，包括口罩「HK96」、一次性手套、搓手液等，楊稱合共價值近100萬元。他指HK96是本地研發和生產，而其命名皆因希望宣揚香港研發、香港製造，希望讓更多人知道香港產品的好質量。

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疫下成立個人防護 只希望不需裁員
萬美集團成立逾60年，為不少國際服裝品牌供應衣架。疫情爆發之後，本業生意有收窄迹象，便創立個人防護裝備產品系列MainettiCare。開始由B2B（企業對企業），發展B2C（企業對消費者）的業務。

楊澤表示，初成立MainettiCare時，亦非純商業動機，僅「希望公司不需要裁員」。故發展3個不同類型、以配合疫下新常態的項目，包括：

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1. BACK TO SPORT
研發專門做運動時配戴的口罩「HK96」。品質要求除了舒適，還要透氣度較高。惟物料質素較高，售價與其他只維持約4小時的一次性口罩貴，HK96可以維持約96小時。平均每個口罩售約10元，

2. BACK TO WORK
專門為上班放在疫後新常態下，工作時需要較高防疫效果而設。

3. BACK TO SCHOOL
與其他IP合作並取得授權，生產有卡通圖案的口罩，客群亦是學生為主。

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他笑言，集團轉型「好似跨欄運動員」，經過不同關卡的試煉。雖然新業務仍未取得收支平衡，但從成立和研發防疫產品起，已解決製造、銷售等不同挑戰。他形容，現時是邁向第二個履程碑，希望更多人認識品牌。他有感近年香港出現不少負面資訊，深信「運動是無分藍丶黃」，故開始贊助本地體壇發展。

記者：馬意文

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