【東京奧運】苗裔女將全能奪冠 美國體操首金

美國女子體操代表隊在東京奧運賽場挫折連連，既失去主力拜爾斯，亦錯落女子團體金牌。在周四（29日）舉行的女子全能賽中，美國迎來好消息。苗裔少女素妮沙.李力壓巴西及ROC（俄羅斯奧委會）對手，成功取得美國體操的金牌。

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拜爾斯（Simone Biles）退賽後，美國仰賴18歲苗裔小將素妮沙.李（Sunisa Lee）衝擊體操首金。素妮沙.李與巴西的安德拉德（Rebeca Andrade）及ROC的梅爾妮科娃（Angelina Melnikova）鬥至最後一項的自由體操，才能分出勝負。

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最終，素妮沙.李憑在自由體操的13.7分穩住領先優勢，以總分57.433，以0.135分及0.234分險勝安德拉德及梅爾妮科娃，成為今屆女子全能體操冠軍，亦是美國在體操賽事中的第一面金牌。

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素妮沙.李今屆奪金之路充滿荊棘，雖為首位入選美國體操代表隊的苗裔女將，但其父親在2019年時因一次意外導致胸部以下癱瘓，更在新冠疫情中失去兩名親人，而且在準備奧運的過程中，其腳踝的傷勢其實未痊癒。經歷眾多挫折後，素妮沙.李憑藉堅韌與不屈克服難關，奪得個人首面奧運金牌。

責任編輯：吳漢培