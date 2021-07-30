【三星新機】三星力推摺芒手機　能否挑戰iPhone霸主地位？

踏入八月，手機市場又開始為下半年的新產品打響宣傳戰。第一炮必然是南韓的三星電子，該公司將於8月11日晚上舉行Galaxy Unpacked新機發佈會，據報會發佈兩款新的摺疊屏幕手機，但大受歡迎的Note系列今年卻暫停，似乎三星已下定決心以摺芒機來迎戰蘋果的iPhone13系列。

大家準備好入手摺芒手機了嗎？薑餅人一向貪新鮮，新推出的科技產品都會第一時間搶先試。

三星力推摺芒手機 首要解決用戶體驗

三星推出的Fold系列摺芒機已經有兩年多的時間了。大家若記得的話，三星第一代摺芒機Galaxy Fold在前年初臨推出前脫腳，因為不少優先試用者均投訴手機摺屏位置脆弱，結果令手機延遲半年時間才上市。其後Galaxy Z Fold 2在去年下半年上市。

對薑餅人而言，摺芒手機相對於iPhone的優勢是明顯的，便是7.6吋的大屏幕令人看得舒服，特別是要看電子書籍、電子報紙和煲劇，大屏幕始終比小屏幕為佳。

不過，現時三星Fold系列的屏幕的一大問題，是其屏幕在打開後是5：4，與現時主流手機的16：9 或19.5：9是完全不同的體驗。因此在大屏幕下觀看影片時，很多時都有粗黑邊在上下方，若夾硬將影片拉濶的話又會變型，這樣看用家是否介意睇片時有黑邊了。

但平時用作上網瀏覽的話其實是很爽，就像用iPad Mini的感覺就是了。

摺芒機最大缺點 笨重＋屏幕摺痕

不過，薑餅人也得坦白，摺芒機的最大缺點，便是笨重和屏幕的摺痕。Fold 3摺起來的厚度難以放在褲袋，但Flip太像鏡盒，要讓男用家如何選？而屏幕的摺痕更是摺芒機的原罪，只能留待三星以技術來消減它了。

三星要把大受用家歡迎的Note系列暫停，改為全力推廣摺芒手機，可見公司有把握將這項新技術進一步大眾化。

三星管理層也不諱言，把摺芒手機列為手機事業的優先重點，並在下半年展開強力推廣，目標為大眾市場帶入這種高級的摺芒模式。

此外，三星還提出一種在面板下置放鏡頭的新技術，這樣摺芒手機的大屏幕便不用受鏡頭的影響，將屏佔比進一步增加。

欲吸消費者 售價最實際

不過，三星要將摺芒手機大眾化，就必須要先把價錢調低。

去年三星兩部摺芒手機，即Galaxy Z Flip 和Galaxy Z Fold 2的初出定價都超過1萬大元， 當中Flip 2 售價約12,000元而Fold 2則開價17,000元。這樣對一般用家來說實在太貴了，若要大眾化三星必須讓利，把手機的價格遏至1萬樓下才能吸引用家注意。

小米今年初推出的Mix Fold定價不就是9,999元嗎？

所以市場有傳海外的新摺芒系列的定價，會較去年推出的產品降價約兩成，即使如此，Fold 3的售價似乎仍然要13000元，希望三星能够推出更吸引的舊換新優惠，否則以摺芒機來搶蘋果iPhone的市場，似乎仍然停留在幻想中。