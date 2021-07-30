【新疆棉爭議】美國會議員抨撃NBA球星代言中國品牌　李寧跌6%

▲ 外電POLITICO報道，美國國會部分共和黨人批評，部分NBA球員與安踏、李寧等中國體育品牌合作，而有關品牌涉及使用新疆棉花，或惹人權爭議問題。

中國體育用品品牌安踏 （02020） 、李寧 （02331） 再陷新疆棉花爭議，外電POLITICO報道，美國國會部分議員批評，NBA球員與安踏、李寧等中國體育品牌合作，而有關品牌涉及使用新疆棉花，或牽涉到強迫勞動等人權爭議問題。

截至11時02分，安踏體育現跌2.1%，報170.4元，成交額達3.37億。李寧跌6%，現報80.5元，成交額達6.3億。

美國將14家中國企業列入實體清單，涉新疆侵犯人權行為，詳見﹕【下一頁】

共和黨眾議員斯科特·佩里（Scott Perry）向媒體表示，美國人不應與侵犯人權有關的企業進行任何商業合作。報道亦指，美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）據報亦在研究NBA球員與安達、李寧及匹克（Peak）的商業聯繫。該報道稱，上述品牌依賴新疆棉花作為產品原材料。

報道指，目前邁阿密熱火的Jimmy Butler、波特蘭拓荒者的CJ McCollum、金州勇士後衛Klay Thompson皆與李寧或安達有商業聯繫，退休熱火球星Dwyane Wade則在2018年前，與李寧簽下終生合同。

有分析指出，隨美國參議院7月通過《防止強迫維吾爾人勞動法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止美國進口來自中國新疆的產品，國會對於供應鏈與新疆強制勞動有聯繫的企業將變得更敏感。

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編輯﹕賴奕羚