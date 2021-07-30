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【何詩蓓再奪銀】何詩蓓連摘兩銀　恒基累送500萬獎金 獎金加碼8強都有現金獎

股市 10:30 2021/07/30

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港隊游泳代表何詩蓓再奪銀牌，在奧運女子100米自由泳項目，她以52秒27完成，再次刷新亞洲紀錄。這是港隊在今屆奧運的第三面獎牌，何詩蓓是港隊歷來首位取得兩面奧運獎牌的運動員。恒基地產 （00012） 將向何詩蓓送出港幣共500萬奬金。另外恒地將加碼，運動員進入8強都有現金獎。

何詩蓓賽後表示，好開心再次奪牌，因為比賽之前沒有想太多，也沒有壓力，因為準決賽已經達到個人目標，出賽前只希望好好享受100米，現在再游出自己最好的成績。她又指，知道自己一緊張就發揮不好，「可能8成同心態，2成同體能有關」，又指對手在最後25米一定表現好好，故最後10米都一直衝，又期望稍後50米自可以游出最佳成績。

何詩蓓在周三（28日）奧運女子200米自由泳賽事，已奪得銀牌。連同男子花劍奪金的張家朗，何詩蓓再為港隊創造歷史，於同一屆奧運會奪得多於一面獎牌。何詩蓓也獲商界送出獎品祝賀和鼓勵。

「恒基精英運動員嘉許計劃」宣布，向何詩蓓送出500萬元奬金。連同送給張家朗的500萬元、女子重劍團體入圍獎等，恒基精英運動員嘉許計劃送出的總奬金至今已超過1200萬元。

恒基地產表示，支持各選手在餘下賽事繼續發亮發光，為香港爭取更多奬牌。

另外，今晚6時45分，何詩蓓將會出戰女子50米自由泳分組賽預賽第11組，這是她今屆奧運最後一項個人賽事。

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編輯：吳敏芳

運動 運動 運動員 游泳 恒基地產（00012） 何詩蓓

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