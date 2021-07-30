Pricerite實惠　消費券興奮狂賞　$1搶買$100禮券　傢俬每$2,000減$450　支援4大支付平台 1張單可用5張消費券幫你用到盡

第一批政府電子消費券即將派發，大家計劃好購物清單了嗎？Pricerite實惠隆重推出「消費券興奮狂賞」推廣活動，除了有多重驚喜優惠，讓大家以超優惠價格購買心頭好，門市更設分單服務，顧客可與家人一同使用消費券付款，４大支付平台使用配搭並無限制，分單幫你用到盡！

8月1至3日限量必搶 $1變$100禮券

消費券派發首日，Pricerite實惠率先推出「百倍勁賞」禮遇，推出超過1,000張Pricerite實惠$100禮券，每張只售$1！禮券每日限量發售，顧客只需於8月1日至3日期間到指定分店購買即可。

「百倍勁賞$1買$100禮券」指定分店

港島：北角健威坊

九龍：MegaBox、淘大商場、秀茂坪商場、黃大仙中心北館、長沙灣喜盈商場

新界：屯門華都商場、上水名都、青衣城、葵芳新都會廣場、將軍澳廣場、新都城中心二期、馬鞍山新港城中心、天水園嘉湖二期、荃灣廣場、愉景新城

傢俬每$2,000減$450 最高激減$6,750

消費券到手，想趁暑假改造家居，便不要錯過Pricerite實惠的「消費券興奮狂賞」即減優惠。即日至9月6日，於Pricerite實惠傢俬部購物每滿$2,000即減$450，$4,000減$900，如此類推，最高激減$6,750！

用4大支付平台「分單」 靈活用盡消費券

想更進一步用盡消費券？Pricerite實惠彈性「分單」服務幫到你！Pricerite實惠線上線下已全面支援四大電子支付平台，包括WeChat Pay、AlipayHK、八達通及Tap & Go。假如顧客於Pricerite實惠門市購物滿$1,000或以上，更可按自己的需求「分單」，以最多５個電子消費券帳戶結帳，相同或不同支付平台均可，非常適合一家大小一同購物。

消費券「至抵買」懶人包 加幾蚊就買到

大家不妨參考以下消費券「至抵買」懶人包，以多張消費券結帳盡享優惠。例子中，只要兩張消費券便可帶走無線吸塵機、高清LED電視及風扇，無需補餘額，非常吸引！



(以下例子以每張消費券=$2,000計算，貨品優惠期至8月9日)

４大支付平台均設優惠 家品$100即減$15

除了可透過分單用盡消費券，於8月1日至9月30日期間，顧客以４大支付平台付款均可享即減折扣。當中以WeChat Pay HK購買家品滿$100可即減$15，購買傢俬滿$1,000亦減$150。無論登記了哪個支付平台領取消費券，都可享盡享優惠！

4日快閃 Atome新用戶$300減$100

與此同時，Pricerite實惠亦與Atome進行４日快閃購物優惠。Atome新用戶於7月30日至８月２日期間，到Pricerite實惠門市購物滿$300可額外再減$100，此優惠更可與店內的傢俬即減優惠同時使用。如購買家品，亦同時達到「家品折實$100送現金券」的條件，即可獲贈總值$130家品現金券。

除了迎新優惠，7月30日至8月30日Atome用戶亦可享門市限定$2,000減$150優惠，以及網店全單8折優惠(最高可享$100折扣)，每個優惠均可享用一次，萬勿錯過！

活動：《Pricerite實惠消費券興奮狂賞》

活動日期：即日起

活動細則: https://bit.ly/3rGaJlv

門市資料: https://bit.ly/3jfGcH0

關於Pricerite

Pricerite是香港最具規模的家居用品專門店，致力為香港家庭提供獨特而富「生活智慧」的一站式家居解決方案，為顧客創造空間，以提升家居生活質素。Pricerite多年來一直用心經營，無論是品牌形象、產品及服務、銷售渠道，以至店舖環境等都不斷創新求變。我們秉持集團「以人為本」的宗旨，推行全面關懷文化，致力關心顧客、員工、供應商、社區與自然環境的需要。

Pricerite在香港率先發展「新零售」，進一步利用線上線下資源，完善全渠道零售模式，讓顧客隨時隨地享受優質的購物體驗，革新香港家居零售市場，方便客戶透過完善的分店網絡及各種電子平台選購家具。我們一向以高新科技領導市場，積極提升營運效益。由後勤支援、產品及服務配套、到市場推廣以至物流運輸等，我們都有賴科技與人才緊密結合，強化我們的競爭優勢。

Pricerite於國內及世界各地的強大採購網絡，突顯我們在供應鏈管理及產品開發上的優勢，提供多功能、伸展、組合、變型等一系列靈活多變的家具系列，讓我們能更直接與各地優秀的生產夥伴緊密地合作開發產品，確保我們的產品物超所值。

Pricerite多年來於不同領域均獲獎無數，包括品牌管理、產品設計、優質服務，以及電子商貿平台等，成績斐然，獎項包括香港品牌發展局頒發的「香港名牌十年成就奬」及卓越服務名牌、香港工商業獎頒發「消費產品設計」獎、「HKMA/TVB傑出市場策劃獎 – 銅獎」、香港優質標誌局（Q嘜）頒發「Q嘜人氣品牌大獎」、香港旅遊發展局頒發的「傑出優質商戶獎項」金獎，以及香港零售管理協會頒發的「十大優質網店大獎」、「傑出服務策劃大獎」及多次榮獲的「傑出服務獎」等。詳情請瀏覽網頁www.pricerite.com.hk。

（資料由客戶提供）