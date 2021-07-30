「聆聽童心事」　SOUL Keeper知心繪本 -《爸爸的神奇背包》

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城市女青年商會（JCICityLady）聯同童軍知友社於2021年7月18日在科學園舉行名為「聆聽童心事」童聲同戲──陪我講故事暨親子同樂日，為親子提供互動平台，令更多公眾人士關注及認識家長守門人的「一問二應三轉介」精神健康概念。透過童你challenge積分獎勵計劃，促進家長持續參與聆聽童心計劃。藉著持續性地參與計劃的活動，讓他們能更有效地學習守門人「一問二應三轉介」及「SOULKeeper」技巧，運用支持（Support）、觀察（Observe）、理解（Understand）及聆聽（Listen）這四個基本守護元素及兩個Keeper具體技巧有效地促進親子關係。
主辦單位之一的童軍知友社總監徐小龍先生指出活動反應熱烈，反映社會在疫情下更需要相關親子活動，除透過繪本的誕生，聆聽童心事計劃等，希望大家能繼續發展不同的工具及活動，增加親子間的親密度，讓子女的心理情緒得以健康成長。
主禮嘉賓公民教育委員會主席蔡德昇先生太平紳士有3位孩子，他分享家長需要主動進入小孩的世界，在過程中不單能發掘子女的特質，更是進行公民教育，培育小朋友關愛、尊重、包容、負責任等良好品格的好時機，建立共同話題及雙向溝通，以身說教。他謂:「我講故事時，會說到中間有所停頓，留空間讓孩子去想像及發揮創意，如發覺他們有偏離正面的價值觀和普世價值，可即時修正及教導。」他的親子關係是從Playgroup時開始，與細女一起看公主故事，就算現在大仔已16歲，也常與他一起玩電子遊戲。
另外香港醫學會慈善基金副主席，兒科醫生兼兒歌唱作人陳以誠與現場小朋友打成一片，一起在台上大唱兒歌。他指出親子關係是雙向性，透過繪本可讓家長學懂情緒管理，與子女溝通的技巧，解讀子女的說話及行為背後的需要，成為「守門人」，正面聆聽子女心聲及作出適切應對，子女亦可從家長身上學習。陳醫生亦希望為新一代的家庭注入正能量，正面積極樂觀的態度面對未來。
聯合主辧是次活動的城市女青年商會會長梁凱瑩女士表示，今次同樂日透過發佈全港首本獨特的功能性繪本—SOULKeeper知心繪本—《爸爸的神奇背包》，帶照顧者（家長）走進兒童及青少年的內心世界，成為他們的SOULKeeper。組織希望透過繪本作為媒介，塑造優質親子時間。子女能夠與做家長一起讀故事外，家長亦能於伴讀的過程中，學習回應子女的情緒。
聆聽童心事計劃網站：Listento-me.org
（資料由客戶提供）