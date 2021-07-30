「聆聽童心事」　SOUL Keeper知心繪本 -《爸爸的神奇背包》

▲ 首本獨特的功能性繪本爸爸的神奇背包發佈會（左起）聆聽童心事籌委會主席梁詠心女士、香港女童軍東區分會主席鍾玉麟先生、城市女青年商會會長梁凱瑩女士、主禮及分享嘉賓香港醫學會慈善基金副主席及兒科醫生兼兒歌唱作人 陳以誠醫生、主禮嘉賓公民教育委員會主席蔡德昇JP、童軍知友社總監徐小龍先生、國際青年商會香港總會副會長林卓鋒先生。

城市女青年商會（JCICityLady）聯同童軍知友社於2021年7月18日在科學園舉行名為「聆聽童心事」童聲同戲──陪我講故事暨親子同樂日，為親子提供互動平台，令更多公眾人士關注及認識家長守門人的「一問二應三轉介」精神健康概念。透過童你challenge積分獎勵計劃，促進家長持續參與聆聽童心計劃。藉著持續性地參與計劃的活動，讓他們能更有效地學習守門人「一問二應三轉介」及「SOULKeeper」技巧，運用支持（Support）、觀察（Observe）、理解（Understand）及聆聽（Listen）這四個基本守護元素及兩個Keeper具體技巧有效地促進親子關係。

主辦單位之一的童軍知友社總監徐小龍先生指出活動反應熱烈，反映社會在疫情下更需要相關親子活動，除透過繪本的誕生，聆聽童心事計劃等，希望大家能繼續發展不同的工具及活動，增加親子間的親密度，讓子女的心理情緒得以健康成長。

▲ 公民教育委員會主席蔡德昇太平紳士

主禮嘉賓公民教育委員會主席蔡德昇先生太平紳士有3位孩子，他分享家長需要主動進入小孩的世界，在過程中不單能發掘子女的特質，更是進行公民教育，培育小朋友關愛、尊重、包容、負責任等良好品格的好時機，建立共同話題及雙向溝通，以身說教。他謂:「我講故事時，會說到中間有所停頓，留空間讓孩子去想像及發揮創意，如發覺他們有偏離正面的價值觀和普世價值，可即時修正及教導。」他的親子關係是從Playgroup時開始，與細女一起看公主故事，就算現在大仔已16歲，也常與他一起玩電子遊戲。

▲ 兒科醫生兼兒歌唱作人陳以誠醫生與小朋友一起唱兒歌

另外香港醫學會慈善基金副主席，兒科醫生兼兒歌唱作人陳以誠與現場小朋友打成一片，一起在台上大唱兒歌。他指出親子關係是雙向性，透過繪本可讓家長學懂情緒管理，與子女溝通的技巧，解讀子女的說話及行為背後的需要，成為「守門人」，正面聆聽子女心聲及作出適切應對，子女亦可從家長身上學習。陳醫生亦希望為新一代的家庭注入正能量，正面積極樂觀的態度面對未來。

▲ 「聆聽童心事」童聲同戲-陪我講故事暨親子同樂日活動

聯合主辧是次活動的城市女青年商會會長梁凱瑩女士表示，今次同樂日透過發佈全港首本獨特的功能性繪本—SOULKeeper知心繪本—《爸爸的神奇背包》，帶照顧者（家長）走進兒童及青少年的內心世界，成為他們的SOULKeeper。組織希望透過繪本作為媒介，塑造優質親子時間。子女能夠與做家長一起讀故事外，家長亦能於伴讀的過程中，學習回應子女的情緒。

聆聽童心事計劃網站：Listento-me.org

（資料由客戶提供）